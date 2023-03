Mecklenburg-Vorpommern Millionen-Raub aus Geldtransporter an A20 - Täter weiter flüchtig

Es ist eine der größten Summen, die Kriminelle bei einem Raubüberfall in Mecklenburg-Vorpommern bislang erbeutet haben. Am Donnerstag hatten bewaffnete Täter an einer Autobahnauffahrt einen Geldtransporter gestoppt und ausgeraubt. Die Fahndung läuft.