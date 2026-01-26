Beleidigungen und Tiktok: „Such doch selbst aus!“: Beliebter Esslinger Burgerladen wagt neuartiges Konzept
1
Serda Bingöl betreibt „Fritzls Burger“. Foto: Roberto Bulgrin

Ein Burgerladen in Esslingen ist so beliebt, dass er einen zweiten Laden in der Stadt eröffnet. Dabei geht es nicht nur ums Essen, sondern um ein ausgefallenes Erlebnis.

Halbe Burger in einem See aus Chili-Cheese-Sauce, Beleidigungen am Dienstag und Livestreams über Social Media: Fritzls Burger in Esslingen setzt auf mehr als nur Essen. Zum Burgermenü möchte der Betreiber Serda Bingöl neben Pommes mit Topping und Smashed Burger ein Erlebnis servieren. Was er in seinem bei Kunden beliebten Laden macht, teilt er auf seinen Kanälen auf Social Media, die ein fester Bestandteil seines Konzeptes sind. Nun plant er einen zweiten Standort in der Stadt – und arbeitet schon an neuen Ideen.

