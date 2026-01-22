Beleidigung: Söder als körperlich und geistig behindert bezeichnet
Emil Sänze hat Markus Söder als „behindert“ bezeichnet. Foto: imago/Bihlmayerfotografie

Baden-Württembergs AfD-Chef Emil Sänze hat den bayerischen Ministerpräsidenten beschimpft. „Unglücklich“ nennt Sänze seine Aussage, aber „gerechtfertigt“.

Markus Söder muss gerade einiges aushalten. Erst hatte der neue Chef der Grünen Jugend den bayerischen Ministerpräsidenten auf Instagram beleidigt, nun ist ein Video bekannt geworden, auf dem der Chef der baden-württembergischen AfD gegen den bayerischen Ministerpräsidenten austeilt, ebenfalls unter der Gürtellinie. Als „behindert“ bezeichnet Emil Sänze den Bayern, und zwar körperlich wie geistig. „Aber wir lassen ihn leben“, sagt Emil Sänze dann noch auf der Bühne einer Parteiveranstaltung der AfD in Karlsruhe „er ist ja manchmal auch ganz witzig“.

