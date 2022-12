1 Auch auf der Fahrt zur Polizeistation beruhigte er sich kaum. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 22-jähriger Mann belästigte eine Frau am Samstagmorgen in einer Esslinger Diskothek. Nachdem die Polizei ankam, leistete er Widerstand und musste in Gewahrsam genommen werden.















Ein 22-jähriger Mann erwartet gleich mehrere Strafanzeigen, da er am frühen Samstagmorgen um 02:40 Uhr in einer Esslinger Diskothek eine Frau sexuell belästigte und sich anschließend gegen polizeiliche Maßnahmen wehrte. Die Polizei berichtet, dass sie zunächst in die Diskothek in der Kollwitzstraße gerufen wurde, nachdem der 22-Jährige eine Frau unsittlich berührte.



Während der Personalienfeststellung blieb der betrunkene Mann weiterhin aggressiv und versuchte die Beamten zu beißen, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Auch auf der Fahrt zur Polizeistation beruhigte er sich kaum, beleidigte die eingesetzten Beamten und musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.