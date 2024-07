Bekleidungsgeschäft in Deizisau: Polizei schnappt Einbrecher auf frischer Tat

1 Der Mann hatte eine Eingangstür aufgebrochen und war im Begriff mit erbeutetem Bargeld zu flüchten. (Symbolfoto) Foto: Christian Schwier/Stock.Adobe

Die Polizei konnte am frühen Montagmorgen in Deizisau einen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Zudem ergaben sich Anzeichen auf weitere Vergehen.











Am frühen Montagmorgen hat die Polizei in Deizisau (Kreis Esslingen) einen Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Wie ein Sprecher mitteilt, brach der 39-Jährige gegen 4 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in der Sirnauer Straße ein, löste dabei aber einen Alarm aus.

Als die Polizei kurz darauf eintraf, konnten die Beamten den Mann widerstandslos festnehmen. Er war kurz davor, den Laden durch die aufgebrochene Tür wieder zu verlassen. Bei einer Durchsuchung stellte die Polizei Bargeld fest, dass der Mann mutmaßlich aus den Kassen gestohlen hatte. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann ein in der Nähe geparktes Auto, in dem sich Einbruchswerkzeug befand, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren haben könnte. Weil der Mann zudem keinen Führerschein besitzt, wurden weitere Verfahren gegen ihn eingeleitet.