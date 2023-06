1 Soll das Amtsblatt das Hauptmedium der Stadt Filderstadt bleiben? Foto: Caroline Holowiecki

Wie soll die Stadt Filderstadt künftig Bekanntmachungen veröffentlichen? Verwaltung und Stadträte sind sich uneins. Andere Kommunen haben unterschiedliche Strategien.















Soll die Stadt Filderstadt bei amtlichen Bekanntmachungen künftig gemäß ihrer Digitalisierungsstrategie in erster Linie aufs Internet setzen, oder soll das Hauptmedium nach wie vor das Amtsblatt bleiben? Mit dieser Frage hat sich der Gemeinderat nun befasst. Jüngst stand eine Neufassung der Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung in der Stadt auf der Tagesordnung. „Es war ein gemeinsamer Beschleunigungsgedanke“, erklärte der Oberbürgermeister Christoph Traub. Tatsächlich kann es mitunter vorkommen, dass etwa Änderungen zu Tagesordnungen es nicht mehr ins gedruckte Amtsblatt schaffen und damit nicht umgesetzt werden können. Bei amtlichen Bekanntgaben sind Fristen zur Veröffentlichung einzuhalten.

Die Idee der Stadt: Künftig sollen öffentliche Bekanntmachungen durch die Bereitstellung im Internet erfolgen, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Als Tag der Bekanntmachung gelte dann der Tag des Online-Uploads. „Dies soll die Transparenz der öffentlichen Bekanntmachungen fördern und zudem einen digitalen Bürger*innenservice bieten“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung, ob das Ganze aber tatsächlich mehr Service bietet, darüber entbrannte in der Sitzung eine Diskussion. „Das ist klar ein Schritt weg von Bürgernähe und Transparenz“, monierte ein Filderstädter Bürger, zumal es bislang auf der städtischen Homepage keinen Menüpunkt für Bekanntmachungen gebe. Menschen, die digital wenig bewandert seien, würden von Informationen abgehängt und benachteiligt. Der OB leugnete das nicht. „Das kann man nicht wegdiskutieren“, sagte er. „Machen wir uns dadurch angreifbar?“, wollte Willy Stoll (CDU) wissen.

So machen es andere Kommunen

Tatsächlich gehen Kommunen unterschiedlich mit dem Thema um. Esslingen führt ein umfangreiches digitales Archiv mit Tagesordnungen, Bebauungsplänen oder Jahresabschlüssen. „Die Stadt Esslingen am Neckar veröffentlicht hier ihre Amtlichen Bekanntmachungen. Sie stehen in der Regel für die Dauer von drei Monaten zur Verfügung“, liest man auf der Homepage. Wer weiter nach unten scrollt, findet den passenden Gemeinderatsbeschluss vom 19. Dezember 2022. „Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Esslingen am Neckar stehen künftig auf der Internetpräsenz der Stadtverwaltung zur Verfügung.“ Parallel dazu gibt es seit Anfang dieses Jahres auch ein Amtsblatt in gedruckter Form. Dort werde aufgrund von rechtlichen Vorgaben alles zur Bauleitplanung veröffentlicht, sagt die Sprecherin Isabelle Butschek. „Wir haben dort jede Woche auch den Hinweis drin, wo die Bekanntmachungen im Internet zu finden sind.“

In Leinfelden-Echterdingen wiederum laufen Bekanntmachungen seit 1975 übers Amtsblatt, erklärt der Sprecher Thomas Krämer, „mittelfristig ist jedoch eine Veränderung in Richtung digital denkbar“. Auch Stuttgart setzt bislang auf Papier. Auf der Homepage stammt der jüngste Eintrag zum Thema amtliche Bekanntmachungen vom Dezember 2022. Kein Wunder, denn „alle amtlichen Bekanntmachungen der Landeshauptstadt werden im Stuttgarter Amtsblatt veröffentlicht, das jeweils donnerstags erscheint“, liest man online. Besonderheit hier: Es kommt nicht kostenfrei ins Haus, sondern muss abonniert, am Kiosk gekauft oder in Schaukästen studiert werden.

Kein Beschluss in Filderstadt

Und in Filderstadt? „Im Grundsatz soll es im Amtsblatt bleiben“, fand Walter Bauer (SPD), einen Amtsblatt-Verweis auf den Online-Erscheinungstag inklusive QR-Code schlug Rudolf Ott (Grüne) vor. Dennis Birnstock (FDP) wiederum fand es richtig, Dinge online zu veröffentlichen, als Bekanntmachungsdatum solle allerdings der Abdruck im Amtsblatt gelten. Einig wurde man sich nicht. Das Thema wurde ohne Beschluss zum vorberatenden Verwaltungsausschuss zurückgespielt. Dort will man nochmals überlegen, auch dazu, wie das Ganze dann online aufbereitet werden soll.

Das sind die rechtlichen Voraussetzungen

Verordnung

Gemäß der Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung der Gemeindeordnung können öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde, soweit keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen, in folgenden Formen ausgeführt werden: im eigenen Amtsblatt, in einer bestimmten, regelmäßig erscheinenden Zeitung oder durch die Bereitstellung im Internet.

Kleine Gemeinden

Für kleine Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern gibt es eine Sonderregelung. Dort sind öffentliche Bekanntmachungen auch durch Anschlag an der Verkündungstafel des Rathauses und an den sonstigen dafür bestimmten Stellen möglich.