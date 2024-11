Bekannter Autor bei der Esslinger Lesart: Davon handelt der neue Roman von Arno Geiger

1 „Das Aufhören ist immer mit Ängsten verbunden, aber auch mit Chancen“, findet der Autor Arno Geiger, der dem Lesart-Publikum einen besonderen Abend bescherte. Foto: Roberto Bulgrin

Arno Geiger zählt zu den renommiertesten deutschsprachigen Autoren – bei den Esslinger Literaturtagen ist er stets willkommen. Sein neuer Roman „Reise nach Laredo“ spielt im 16. Jahrhundert.











Es ist nicht leicht, irgendwann loszulassen, was einem lange Zeit ganz selbstverständlich schien. Und je höher man geklettert war, desto tiefer kann der Fall sein. Viele einflussreiche Menschen erleben das – die allermeisten kommen mit dem Bedeutungsverlust und der Abkehr vermeintlicher Freunde schwer zurecht. Doch was ist, wenn man nie jene Bedeutung haben wollte, die einem von anderen auferlegt wurde? Und wenn man auch nach dem Abschied von Amt und Würden nicht der sein darf, der man so gerne stets gewesen wäre? Arno Geiger erzählt in „Reise nach Laredo“ von Kaiser Karl V., der es im 16. Jahrhundert als Bürde empfand, einer der mächtigsten europäischen Herrscher zu sein. Bei den Esslinger Literaturtagen stellte Geiger sein neues Buch im Neckar Forum vor, und die große Publikumsresonanz ließ erahnen, dass der Autor in Esslingen eine stattliche Fangemeinde hat.