Der aus „Kommissar Rex“ bekannte Schauspieler Gedeon Burkhard lebt in der Berlin mit drei Frauen unter einem Dach. Seinen beiden Freundinnen – und seiner Mutter.















Der Schauspieler Gedeon Burkhard lebt in einer glücklichen Dreierbeziehung. „Ich bin hier jetzt nicht der große Zampano, der zwei Frauen hat“, sagte der 53-Jährige dem Magazin „Bunte“ laut Vorabmeldung vom Mittwoch. Es sei eine richtige Dreierbeziehung - „nicht nur sexuell, sondern eine in allen Aspekten ausgewogene und tiefgehende Verbundenheit“.

In Berliner Altbauwohnung

Der aus der Fernsehserie „Kommissar Rex“ bekannte Burkhard lebt nach eigenen Angaben mit seinen beiden Partnerinnen in einer Berliner Altbauwohnung. In diese zog demnach unlängst auch Burkhards Mutter, die Schauspielerin Elisabeth von Molo, ein. „Dass meine Mutter, die nicht immer so begeistert war von meinen Freundinnen, sich dann in beide Mädels schockverliebt hat, das kann man sich ja gar nicht ausdenken“, sagte Burkhard.