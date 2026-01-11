Der Esslinger Kinderschutzbund ist zur Stelle, wenn Kinder in schwierigen familiären Situationen Beistand brauchen. Dafür braucht der Verein weitere Unterstützung.
Junge Menschen sollen in einem kinderfreundlichen Umfeld aufwachsen, das ihre geistige, psychische, soziale und körperliche Entwicklung fördert. Doch für manche Kinder und Jugendliche sind familiäre Belastungen, soziale Ungerechtigkeit, Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt bittere Realität. Für sie will der Kinderschutzbund da sein.