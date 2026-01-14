Beinahe-Unfall in Leonberg: Raser fährt frontal auf anderes Auto zu

1 Ein Fall für die Polizei: Beinahe wäre es in Leonberg in Nähe des Glemsecks zu einem Frontalzusammenprall gekommen. Foto: dpa

Ein Unbekannter überholt am Dienstagabend in der Nähe des Glemsecks fünf Wagen. Ein 23-Jähriger kann sich knapp retten. Die Polizei ermittelt.











Das war knapp: Ein 23-Jähriger war am Dienstag gegen 21.20 Uhr im Stadtgebiet Leonberg auf der Landesstraße zwischen dem Frauenkreuz und dem Glemseck unterwegs. Kurz nach dem Abzweig nach Warmbronn kam ihm laut der Polizei auf seiner Spur ein dunkler Wagen entgegen. Dessen Fahrer oder Fahrerin hatte zuvor fünf Autos hintereinander überholt und steuerte nun frontal auf das Auto des 23-Jährigen zu.

Das Ausweichen in den Grünstreifen verhindert einen Zusammenstoß

Um eine Kollision zu verhindern, riss er das Steuer herum und geriet dabei rechts auf den Grünstreifen. Der Fahrer des dunklen Wagens, möglicherweise ein BMW-Kombi, brauste davon. Zeugen, die Hinweise geben können, sowie etwaige weitere Geschädigte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 52 /605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem ermittelnden Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.