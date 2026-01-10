Bei VfB-Kantersieg gegen Bayer: „Bruder was bei Leweling los?“ – Fans feiern Doppeltorschützen

15 Jamie Leweling erzielte gegen Leverkusen zwei Treffer. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat in der Fußball-Bundesliga einen Gala-Auftritt hingelegt. In Leverkusen gewannen die Schwaben mit 4:1. Die Fans zeigten sich begeistert.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat am Samstagabend in der Fußball-Bundesliga beim Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen eine Gala-Vorstellung abgeliefert. Die Schwaben gewannen hochverdient mit 4:1. Zur Halbzeit stand es bereits 4:0 für die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß. Jamie Leweling (7. und 45. Minute), Maxi Mittelstädt (29. Minute/Elfmeter) und Deniz Undav (45.+2. Minute) sorgten mit ihren Treffern für Begeisterung und großes Staunen bei den Fans des VfB. „Bitte weckt mich nicht auf“, schreibt ein User auf der Plattform „Bluesky“.

Bitte lasst mich ewig weiterschlafen und weiterträumen ... #B04VfB 0:4, bitte weckt mich nicht auf. #VfB — Jesus Christus 😇 ( @abanskreuz.bsky.social) 10. Januar 2026 um 19:18

Mit zwei Treffern ragte besonders Jamie Leweling heraus, der zuletzt mit dem englischen Verein AFC Bournemouth in Verbindung gebracht wurde. „Bruder was bei Leweling los?“ so eine Reaktion auf die starke Leistung.

Sollte es tatsächlich Interesse aus England am deutschen Nationalspieler geben, dann dürfte sich der Preis nach diesem Spiel noch einmal deutlich erhöht haben, vermuten die Fans. „Wer hätte damit rechnen können, dass Leweling mal gleich teuer wie Woltemade sein wird“, schreibt dieser User auf X.

„Macht schon mal den Geldbeutel weiter auf, Cherries“, schreibt ein anderer. Aber bei den Anhängern ist man sich einig: „Achja. Deswegen wird #Leweling nicht verkauft“. Auch der Spieler machte nach dem Spiel klar: „Ich will hier bleiben, ich fühle mich sehr wohl“, so Leweling.

Während vorne Leweling, Undav und Co. glänzten, zeigte Jeff Chabot hinten über weite Strecken eine gute Leistung. „Wenn er mal ohne Verletzungen Spielrhythmus aufnehmen kann, ist er einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga“, so Sky-Experte Lothar Matthäus während des Spiels. Unterstützung erhält Matthäus dabei aus dem Lager des VfB. „Loddar hat halt recht, Jeff muss zur Nati“, so ein Fan.

Nach den zuletzt bitteren Auftritten in Leverkusen, blieben die Zweifel bei den Fans des Brustrings trotz hoher Halbzeitführung groß. „Nach den Erfahrungen der letzten Jahre, halte ich es dennoch für nicht unmöglich, dass wir in LEV mit 5:4 vom Platz gehen“, schreibt ein Fan.

Doch diese Befürchtungen waren an diesem Abend unbegründet. Bis auf den 1:4-Anschlusstreffer, der per Elfmeter fiel, ließen die Cannstatter nichts mehr anbrennen und verließen das Feld als verdienter Sieger. Bereits am kommenden Dienstag geht es für die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß weiter. Dann trifft der VfB in der Bundesliga auf Eintracht Frankfurt (Anpfiff 18.30 Uhr).