Bei Vaihingen/Enz: Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten im Kreis Ludwigsburg

1 Bei Vaihingen/Enz hat sich am Samstag ein schwerer Unfall ereignet (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Auf einer Kreisstraße im Kreis Ludwigsburg stoßen am Samstag mehrere Fahrzeuge zusammen. Eine Person wird schwer verletzt. Was bekannt ist:











Link kopiert

Bei einem Unfall bei Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) sind am Samstagvormittag mehrere Menschen verletzt worden. Ein Unfallbeteiligter sei mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Zusammenprall hatte sich laut Polizei gegen 10.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Vaihingen und dem Stadtteil Kleinglattbach ereignet.

Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Fahrzeug frontal zusammengestoßen. Insgesamt seien vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen. Laut Sprecher soll wohl ein Fahrzeug beim Überholen in den Gegenverkehr geraten sein. Zunächst lagen keine weiteren Informationen zum Unfallhergang vor.