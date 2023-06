8 Die Feuerwehr hatte den Brand schnell im Griff. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/Karsten Schmalz

Zwischen Vaihingen und dem Ortsteil Enzweihingen brennt am Samstag eine Hütte. Der Schaden, den das Feuer anrichtet, ist beträchtlich. Die Polizei bittet um Hinweise.















Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Freitagabend eine Scheune in Vaihingen an der Enz in Brand. Das Feuer war gegen 18.30 Uhr in der Schwieberdinger Straße, auf Höhe der Brücke nach Enzweihingen, ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Schuppen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr hatte die Flammen aber relativ schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf circa 90 000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 070 42/94 10 entgegen.