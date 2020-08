9 Johanniterstift Plochingen: Die Harmonikafreunde in Aktion. Foto: Johanniterstift Plochingen

Aufgrund der aktuellen Situation pausiert die Print-Ausgabe von BEI UNS. Um unseren Vereinen trotzdem ein Forum zu bieten, erscheinen die Beiträge jetzt online.

Kreis Esslingen - Die Vereinsnachrichten finden in diesen außergewöhnlichen Zeiten nun hier eine Plattform -

DPSG Neuhausen: Pfadfinderlager in Coronazeiten

Mit 38 Teilnehmenden und 15 Leiter*innen veranstalteten die DPSG Pfadfinder vom 3. bis 7.8. ein Lagerersatzprogramm in Neuhausen, da das Zeltlager coronabedingt ausfallen musste.

An Tag 1 war Wandern angesagt. Für die Jüngeren war das Ziel der Lagerplatz der Pfadfinder im Sauhag. Unterwegs wurde allerlei Müll gesammelt und fachgerecht entsorgt. Die Älteren wanderten in Richtung Aichtal und bereiteten ihr Mittagessen unterwegs auf Spirituskochern zu.

Am nächsten Tag waren alle auf dem Lagerplatz. Am Vormittag standen verschiedene Pflegearbeiten auf dem Programm wie Asche sieben, Barfußpfad reinigen und Sträucher schneiden. Alle Altersstufen halfen tatkräftig mit. Das Mittagessen wurde vom Küchenteam im Dutch Oven direkt im Feuer zubereitet. Nachmittags bauten die Pfadis „Lägerle“ im Wald.

Am Mittwoch wurden mit dem Fahrrad drei Bauernhöfe in Neuhausen besucht. Bei Familie Bayer vom Talhof durften Erdbeeren und Tomaten probiert und Maschinen und Kühlhaus am Hof besichtigt werden. Ein Highlight war eine kurze Traktorrundfahrt. Roland Hertler vom Rohrbachhof erklärte den Kindern sehr authentisch vieles zum Thema Pferdehaltung. Besonders Spaß hatten die Kinder am Toben auf den Heu- und Strohballen. Am Nachmittag wurde der Hagenauer Hof besichtigt, wo die Hühner im Mittelpunkt waren.

Verschiedene Workshops standen an Tag 4 an. Aus Holz konnten ein Katapult gebaut, kreative Garderoben gestaltet oder Nachttische gebastelt werden. An der Nähmaschine durften die Pfadis einen eigenen Turnbeutel aus Zeltstoff nähen. Weiterhin wurde Papier geschöpft sowie Freundschaftsbänder geknüpft.

Am letzten Tag ging es in kleinen Gruppen auf Radtour zu einem privaten See in Nürtingen. Am See angekommen wurde gebadet und einige Schlauchboote stachen in See. Außerdem wurde Gegrilltes und Eis gegessen. Die Rückfahrt war nochmals anstrengend, aber mit einigen Pausen erreichten alle Kinder und Jugendlichen wieder das Gemeindehaus.

Johanniterstift Plochingen:Die Harmonikafreunde im Johanniterstift

Seit nunmehr drei Monaten haben wir die Freude, dass die Musikgruppe der Harmonikafreunde Plochingen 1930 e. V., bestehend aus Dr. Robert Paflitschek, Bärbel Bock und Holger Gröschel – immer wieder unterstützt durch Oliver Knapp – beinahe jeden Dienstag bei uns vor dem Haus spielt, außer regnet in Strömen. Die Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich jede Woche auf die verlässlichen, regelmäßigen Auftritte und sammeln sich immer pünktlich an den Fenstern und sogar vor dem Haus, wenn möglich, um auch keinen Ton zu verpassen. Wir sind sehr dankbar für das Engagement der Musiker und die Verbundenheit mit unserem Haus und unseren BewohnerInnen.

DRK Baltmannsweiler: DRK Blutspendedienst

Momentan ist der Blutbestand beunruhigend gering. Blutspende ist systemrelevant! Deshalb ist es auch unter den aktuellen Vorgaben in Bezug auf Veranstaltungs- und Versammlungsverbote erlaubt, Blutspenden zu gehen! Denn Blutspende ist auch in Krisenzeiten notwendig, um Schwerkranken und Unfallopfern helfen zu können.

Am 19. und 20.08.2020 von 15:00 bis 19:00 Uhr haben Sie die Möglichkeit im Kulturzentrum in Baltmannsweiler Ihr Blut zu spenden und damit Leben zu retten.

Aufgrund der aktuellen Lage müssen Sie vorher einen Termin ausmachen.

Einen Termin können Sie über die Auswahl eines Termins über unsere Terminsuche ganz einfach online reservieren: https://blutspende.de/termine. Ebenfalls können Sie unsere Blutspende-App für die Terminreservierung nutzen.

Spendenkonto: Kreissparkasse Esslingen, IBAN DE98611500200008484707, BIC ESSLDE66XXX

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.drk-baltmannsweiler.de

Albrecht-Teichmann-Stift Plochingen: 10 Jahre ATS – 10 Jahre beim oder im ATS – Teil 2

Wie bereits in der letzten Woche berichtet, ist durch die Corona-Einschränkungen fast untergegangen, dass das Albrecht-Teichmann-Stift (ATS) im Jahr 2020 seinen 10. Geburtstag feiert. Es waren große Feierlichkeiten geplant, die allesamt abgesagt werden mussten.

Es gibt zwei Bewohnerinnen, zwei Mieterinnen des Betreuten Wohnens, 15 haupt- und vier ehrenamtliche Mitarbeitende, die bereits seit diesen 10 Jahren im ATS wohnen und gepflegt werden, wohnen oder arbeiten. Und alle diese Personen wurden von Hausdirektorin (HD) Gisela Schmid und Regionaldirektorin (RD) Karin Stiebler besonders geehrt. Diese wurden auf zwei Veranstaltungen verteilt. Es waren zwei „Ehrungsmarathons“ bis Gratulationen, Kekse mit Logo, Urkunden, Gutscheine, Sekt und Rosen oder Blumensträuße verteilt waren, aber man sah nur fröhliche, entspannte Gesichter.

Besonderer Dank an dieser Stelle gilt Andrea Schwarz aus Reichenbach, die den Stempel zur Erstellung der Kekse dem ATS gespendet hat: „Für den Einsatz der Mitarbeitenden in der Corona-Zeit.“

TV Plochingen/Tennis: LK-Turnier bei der TA des TV Plochingen

Am 01./02.08.2020 fand auf der Anlage der TA des TV Plochingen nach 2019 das 2. Leistungsklassen-Turnier für Tennisspieler aus ganz Baden-Württemberg statt. An den beiden Tagen standen vier Konkurrenzen mit insgesamt 56 Teilnehmern auf dem Programm. Am Samstag wurden parallel die Konkurrenzen Damen B und Herren B ausgespielt. Trotz sehr warmer Temperaturen kamen hochklassige und spannende Matches zustande. Am Sonntag standen dann die Herren C- und die Herren 40-Konkurrenzen an. Obwohl die Wettervorhersage sehr schlecht war, blieb es meist trocken und der 2. Turniertag lief bis auf zwei kurze Regenpausen reibungslos ab. Begleitet wurde das Turnier durch einen vom Verein organisierten Getränke-, Kuchen- und Würstchenverkauf zur Verpflegung der Spieler und Zuschauer. Insgesamt war die Veranstaltung ein voller Erfolg für die Tennisabteilung, was vor allem durch die hervorragende Organisation durch den Sportwart Philipp Butz und das Engagement vieler Mitglieder erreicht werden konnte. Die Vorstandschaft bedankt sich herzlich bei allen Helfern! Danke für das Abstimmen beim VR-Spendenvoting der Volksbank Plochingen, die Kategorie wurde gewonnen: jetzt kann die Ballmaschine angeschafft werden!

Johanniterstift Plochingen: Ein Hochbeet für das Johanniterstift

Wir freuen uns, dass der Verein Altenhilfe Plochingen Altbach Deizisau e. V. dem Johanniterstift ein neues, großes Hochbeet gespendet hat! Das wird eine große Bereicherung für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, die in dem Beet in angenehmer Höhe bald Kräuter und Gemüse anbauen und pflegen können.

Zunächst wurde das Beet jedoch am vergangenen Samstag vom Vereinsvorsitzenden Dr. Jörg Eberle und drei eifrigen Mitstreitern sowie unserem Haustechniker Bernd Christian aufgestellt. Das erwies sich bei den herrschenden tropischen Temperaturen als sehr schweißtreibende Arbeit, die die Männer aber tapfer meisterten. Auf Grund des Umfangs des Unterfangens musste die Fertigstellung jedoch um ein paar Tage verschoben werden. Wir werden an dieser Stelle weiter darüber berichten.

TG Plochingen: Rekordteilnehmerzahl beim 1. Jugend Sommer Camp 2020

Vom 03.-07.08.2020 fand auf unserer Anlage das Sommer Camp der Jugend statt und abgesehen von einem kurzen Schauer am Dienstag Nachmittag, war die ganze Woche hervorragendes Tenniswettter angesagt.

Unter der Leitung und Organisation unseres Cheftrainers, Vicente Jimenez, fand das Trainingscamp mit insgesamt 31 Kindern und Jugendlichen statt und wurde grundlegend unterteilt in ein Leistungs- und Freizeitcamp.

Im Freizeitcamp (vorwiegend für unsere jüngeren Teilnehmer) lag der Fokus auf dem Erlernen der richtigen Technik (im Kleinfeld), wobei auch schon einige einfache Spielformen durchgeführt wurden.

Im Leistungscamp (vorwiegend für Mannschaftsspielerinnen und Mannschaftsspieler) ging es neben dem Verfeinern von Technik und Taktik auch schon um einige komplexere Spiel- und Übungsformen.

Ergänzend dazu wurde mit unserem Fitnesscoach Manuel auch eine tägliche Einheit Konditions Training absolviert, um u.a. Geschwindigkeit und Antritt zu verbessern.

Zum krönenden Abschluss der überaus gelungenen Trainingswoche, spielten alle Teilnehmer von groß bis klein ein Abschlussturnier, bei dem sowohl die Spieler/ Spielerinnen selbst, als auch das 6-köpfige Trainerteam die Fortschritte der Woche bestaunen und selber erleben konnten.

Fazit: Dieses Camp bot mit Spiel und Spaß eine konsequente Leistungsverbesserung und hat allen Teilnehmern eine riesen Freude bereitet.

Ein herzliches Dankeschön an Vicente Jimenez und allen weiteren die dieses tolle Camp ermöglicht haben!

Ebenfalls Danken, möchten wir in diesem Zuge auch, unserer Vereinsgasstätte „by Antonella“, die jeden Mittag für alle Beteiligten, eine dringend notwendige Stärkung zauberte.

TG Plochingen: 13. Stadtmeisterschaften im Beachvolleyball

Auch in diesem Jahr hat die Tennisgesellschaft während des Sommerfestes wieder die alljährlichen Stadtmeisterschaften im Beachvolleyball auf ihrer Anlage durchgeführt.

Bei bestem Wetter und strahlendem Sonnenschein, haben 6 Mannschaften (trotz „Corona“) um den heiß begehrten Pokal gekämpft.

Über Vorrundenspiele, Halbfinale, Spiel um den dritten Platz und Finale wurde bei ausgelassener Laune und mit hervorragenden Leistungen der Turniersieger ermittelt - „Henri Henrisson“.

Der Turniersieger aus den Jahren 2018/2019 „Pegelzeiten“ konnte in diesem Jahr nur den 3. Platz ergattern.

Als Fazit können wir in diesem besonderen Jahr sagen: Trotz der erschwerten Bedingungen und den notwendigen Abstands- und Sicherheitsmaßnahmen, war dieses Turnier eines der Leistungsstärksten, wenn nicht sogar das Leistungsstärkste.

Wir gratulieren an dieser Stelle ganz herzlich allen Teilnehmern und insbesondere dem Turniersieger zu ihren tollen Leistungen und freuen uns schon heute, Euch im nächsten Jahr wieder auf unserer Anlage willkommen zu heißen.

Ein ganz besonderen Dank geht natürlich auch wieder an unseren langjährigen Turnierleiter Frank Beyer und seinem gesamten Team!

Wie immer haben sie das Turnier hervorragend vorbereitet und geleitet und es wieder einmal mehr zu einem vollen Erfolg werden lassen.

DANKE!

Albrecht-Teichmann-Stift Reichenbach: 10 Jahre ATS – 10 Jahre beim oder im ATS

Es gibt zwei Bewohnerinnen, zwei Mieterinnen des Betreuten Wohnens, 15 haupt- und vier ehrenamtliche Mitarbeitende, die bereits seit 10 Jahren im ATS wohnen und gepflegt werden, wohnen oder arbeiten. Und alle diese Personen wurden von Hausdirektorin (HD) Gisela Schmid und Regionaldirektorin (RD) Karin Stiebler besonders geehrt.

Hier Ausschnitte aus der Eröffnungsrede von Gisela Schmid:

„… Gemeinsam haben wir uns auf eine Reise begeben, die ich führen durfte. Frau Stiebler hat mich dabei tatkräftig unterstützt... es war meist sehr turbulent und aufregend, im ersten Jahr 150 Aufnahmen. Dann kamen Prozesse, Prozesse und Prozesse, Neueinstellungen, Ausbildungen, neue Konzepte, Weiterbildungen, Abschiede, viele Feste und Ausflüge, … viele Mitarbeiter-Gespräche, Sitzungen, Mieterversammlungen und Angehörigenarbeit, Ehrenamtsbesprechungen, Teambildung, Fortbildungen …… Wir haben uns entwickelt, geformt, aber nicht verbiegen lassen, trotz Wasserschaden, Evakuierung und Corona. Ich danke euch für das Lachen, das Weinen, die Zusammenarbeit und das gemeinsame Feiern.“

Es waren zwei „Ehrungsmarathons“ bis Gratulationen, Kekse mit Logo, Urkunden, Gutscheine, Sekt und Rosen verteilt waren, aber man sah nur fröhliche, entspannte Gesichter. Zu guter Letzt wurde die Kapitänin natürlich auch geehrt, von RD Karin Stiebler. Seit der Planung der Einrichtung führt Gisela Schmid das ATS-Schiff durch ruhige, aber auch raue Gewässer. Die Mitarbeitervertretung (MAV) schloss sich dem Dank mit Verleihung einer Kapitänsmütze und einem Gedicht „Wir pflegen gerne im ATS“, das von Mitarbeiterinnen vorgetragen wurde, an.Die HD schloss ihre Rede mit einem Spruch von Friedrich Rückert: „Am Ende einer Bahn ist gut Zufriedenheit, doch wer am Anfang ist zufrieden, kommt nicht weit.“ „So werde ich weiterhin an unserer Unzufriedenheit arbeiten, Kritik annehmen, weil … wir sind noch nicht am Ende angekommen.“ (Ende Zitat).

TV Reichenbach/Handball: TV Reichenbach Fils Handball Veteranentreffen am 19.09.2020

Hallo liebe ehemalige Handballer des TV Reichenbach,

wegen der noch nicht überstandenen Corona Pandemie und der Tatsache, dass Veteranen die höchst gefährdete Risikogruppe darstellen haben wir beschlossen, das neunte Veteranentreffen am 19.September 2020 abzusagen und zunächst um ein Jahr zu verschieben (18. September 2021). Wir hoffen, dass die Pandemie mit den damit verbundenen Einschränkungen im nächstes Jahr nicht mehr bestehen werden. Das Gremium.

Johanniterstift Plochingen: Neustart im Ehrenamt

Am vergangenen Montag hatten wir unsere erste Ehrenamtssitzung seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Auf Grund der Umbaumaßnahmen im Haus trafen wir uns im Gemeindezentrum von St. Konrad, wo es uns möglich war, alle Abstandsregeln und Pandemie-Vorgaben einzuhalten. Es war ein freudiges Wiedersehen allerseits und endlich konnten wir uns gegenseitig auf den aktuellen Stand bringen, Fragen beantworten und Pläne für den Neustart der ehrenamtlichen Tätigkeiten im Johanniterstift ab September machen. Es war schön, auch Hausdirektor Tobias Lechner und den Vorsitzenden des Vereins Altenhilfe, Dr. Jörg Eberle, in unserer Runde zu haben.

Die Ehrenamtlichen werden von den Bewohnern sehr vermisst und wir freuen uns über und sind dankbar für die Bereitschaft unserer ehrenamtlich Mitarbeitenden, sich weiterhin und erneut für unsere Bewohner zu engagieren. Ein großes Dankeschön geht auch an die katholische Kirchengemeinde für ihre Gastfreundschaft.

BRH Rettungs- u. Therapiehunde Fildern u. Umgebung: Volle Energie für den Notfall

Wir bedanken uns bei Herrn Briem für das Auswechseln der Batterie-Pads an unserem AED (Automatisierter externer Defibrillator) und die informative Nachschulung.

Richard Briem hat seit vielen Jahren dem schnellen Herztod den Kampf angesagt, indem er möglichst viele und möglichst flächendeckend Laien-Defibrillatoren installiert. Diese Defibrillatoren können von jedem bedient werden, egal ob mit oder ohne Vorkenntnisse. Denn diese AED-Geräte leiten den Hilfeleistenden an, überbrücken die Zeit, bis der Rettungsdienst vor Ort ist und können so in Notsituationen Leben retten.