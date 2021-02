10 Rettungshund Watson in seiner Kenndecke Foto: tf

Während des Lockdown pausiert das Wochenblatt ECHO und mit ihm leider auch unsere BEI UNS-Vereinsberichterstattung. Um unseren Vereinen trotzdem ein Forum zu bieten, erscheinen die Beiträge online.

Kreis Esslingen - Die Vereinsnachrichten finden in diesen außergewöhnlichen Zeiten nun hier eine Plattform.

Albrecht-Teichmann-Stift Reichenbach: Baubeginn für ATS-Anbau

Eigentlich war im Jahr 2020, des zehnten Geburtstags des Albrecht-Teichmann-Stifts (ATS), eine große Feier mit Erstem Spatenstich geplant… und erstens kommt es anders… und zweitens als man denkt. Fast klamm und heimlich haben die Bauarbeiten, vor allem mit Erdbewegungen, für den Anbau an das ATS begonnen. Es entstehen weitere Zimmer für den stationären und kurzzeitigen Pflegebereich und Wohnungen für das Betreute Wohnen. Der Einzug der ersten Bewohner ist im Jahr 2023 geplant. Natürlich geht der Betrieb im bestehenden Gebäude wie gewohnt weiter… wie gewohnt stimmt wohl nicht so ganz, wenn man die vielen Auswirkungen des Corona-Virus auf den Tagesablauf im ATS bedenkt.

„Hier entsteht ein modernes Haus, das den Menschen eine qualitative Pflege und Betreuung sowie eine hohe Versorgungssicherheit bietet und darauf freuen wir uns“, sagt Hausdirektorin Gisela Schmid. Es werden weitere Pflegezimmer und Betreute Wohnungen zur Vermietung hinzukommen.

Das ATS wird dann nach dem Wohngruppenkonzept der EHS betrieben. Die Einzelzimmer sind in sogenannten Wohngruppen eingeteilt mit einem gemeinsamen Wohn- und Esszimmer. Hier können Bewohner mit Angehörigen oder untereinander zum Beispiel Geburtstage feiern, kochen oder backen. Eine Wohngruppe besteht aus 12 bis 15 Bewohnern und zwischen jeweils zwei Wohngruppen wird ein großer Aufenthalts- und Wohnbereich eingerichtet, in welchem sie ihren Alltag gemeinsam verbringen können. Ein Aufenthalts- und ein Andachtsraum bieten zudem die Möglichkeit, dass örtliche Vereine oder Kindergärten weiterhin in das Leben der Einrichtung integriert werden.

Freie Wähler Reichenbach: Kommunale Christbaumsammlung erfolgreich

Aufgrund der Corona Verordnung BW beauftragte die Gemeinde Reichenbach an der Fils die Freien Wähler Reichenbach an der Fils e. V. mit der Durchführung einer kommunalen Christbaumsammlung am 9. Januar 2021. Die Grundlage war die aktuelle Fassung des Hygienekonzeptes vom 07.01.2021.

20 Helfer und 3 Sammelfahrzeuge unter Einhaltung sämtlicher Hygieneregeln waren in den Straßen von Reichenbach unterwegs, um die „ausgedienten“ Christbäume einzusammeln. Im Vorfeld konnten Banderolen zum Preis von € 2.50 erworben werden. Die Verkaufszahlen haben sich zum letzten Jahr wieder erhöht. Diese Entwicklung freut uns sehr und zeigt, dass diese Vorgehensweise weiter positiv angenommen wird. Zusätzlich erleichtern die Banderolen im Gegensatz zum Bargeld die Sammlung für unsere Helfer. Der Erlös der Spenden kommt wieder einem guten Zweck in der Gemeinde zugute.

Der Vorsitzende Michael Teichmann bedankte sich bereits bei der Verteilung der Warnwesten durch Einzelzustellung in die Hausbriefkästen, um jeden Kontakt zu vermeiden mit einem Gutschein für das Cafe Eberle für die erfolgreiche Aktion in dieser nicht so einfachen Zeit von Corona bei den Fahrern Andreas Erfle, Uwe Erfle und Albert Greiner, bei der Gemeinderätin Geli Dengler und den Gemeinderäten Alexander Hottenroth und Andreas Nitsch sowie den Vorstandsmitgliedern, Vereinsmitgliedern und Freunde des Vereins.

Ein herzliches Dankeschön!

Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern von Reichenbach für die Unterstützung an der Christbaumsammlung, welche nun seit 1992 von den Freien Wählern sehr erfolgreich durchgeführt wird.

Unser Dank gilt auch den Verkaufsstellen: Getränkehandlung Haug, Getränkehandlung Benz/Weinhandlung & Mosterei Röder und Bürobedarf Kern, sowie den Unterstützern mit einer Teilspende: Café Eberle (Gutschein) und Firma securticket (Maske)

Johanniterstift Plochingen: CVJM-Posaunenchor und Corona-Impfung

Wie schon regelmäßig während der Weihnachtszeit spielten auch am vergangenen Sonntag Mitglieder des CVJM-Posaunenchors im Hof vor dem Eingang des Johanniterstifts. Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses ist es jedes Mal eine große Freude und sie sitzen gerne an den Fenstern und lauschen den Klängen der Musik. Wir sind den Musikern und Musikerinnen sehr dankbar, dass sie sich die Zeit für uns nehmen. Gerade bei der Witterung letzten Sonntag ist das keine Selbstverständlichkeit.

Am 25. Januar war der lang ersehnte Tag da. Um 9 Uhr rückte das mobile Impfteam der Kreisimpfzentren Esslingen im Johanniterstift an. Daraufhin herrschte emsiges Treiben auf den 2 Wohnbereichen. Wohl koordiniert erhielten in den folgenden 6 Stunden alle impfwilligen Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitenden ihre erste Corona-Schutzimpfung. Die freundlichen Mitarbeitenden des Impfteams arbeiteten dabei Hand in Hand mit den Mitarbeitenden des Hauses, die teilweise bereits in den Tagen davor schon stundenlang mit den vorbereitenden Formalitäten beschäftigt waren. Auf diese Weise war ein reibungsloser Ablauf gewährleistet und die Stimmung an dem Tag allseits gut.

TSV Deizisau/Fußball: Hannah braucht Stammzellspender

Eine unserer jüngsten Fußballerin sucht dringend einen Lebensretter!

Die siebenjährige Hannah leidet an MDS, einer schweren Erkrankung des blutbildenden Systems. Nur ein passender Stammzellspender kann ihr Leben retten. Ihre Familie und Freunde setzen alle Hebel in Bewegung, um ihr eine zweite Chance auf Leben zu schenken. Wer helfen möchte, kann sich über http://www.dkms.de/hannah ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter werden. Hannah ist ein lebensfrohes kleines Mädchen. Offen, zugewandt und herzlich. Ein echter Sonnenschein. Ballett, Chor, Fußball, Reiten und Skifahren – das ist ihre Welt. Oder einfach mit ihren Schwestern Malia und Elisa durch den Garten toben. Eine Welt voller Freude und Aktivität. Eigentlich!

BRH Rettungs- u. Therapiehunde Fildern/Umgebung: Spende für Funkgeräte und Kenndecken

Dies benötigen wir für die Kommunikation untereinander – im Einsatz, aber auch im Training werden diese verwendet, um Informationen zwischen den Teams und der Einsatzleitung auszutauschen. Ein Funkgerät mit Speaker (vereinfacht die Verwendung des Funkgerätes) kostet ca. 150 €.

Sobald ein Mitglied seine Eignung zur Einsatzkraft bestanden hat, bekommt es vom Verein ein Funkgerät gestellt. Gerade in Corona-Zeiten ist das „eigene“ Funkgerät natürlich notwendig. Für unsere Nachwuchseinsatzkräfte benötigen wir daher dringend wieder neue Funkgeräte.

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie uns dabei, uns neue Funkgeräte anzuschaffen und damit Coronakonform zu bleiben und im Einsatz mit dem wichtigen Kommunikationsmittel ausgerüstet zu sein.

Jeder unserer Rettungshunde trägt im Einsatz seine Kenndecke. Dies ist für den Hund nicht nur das Zeichen, dass jetzt die wichtige Arbeit ansteht, sondern sie dient auch als Kennzeichnung für Fußgänger, Jäger, etc. dass dies ein Hund mit einer wichtigen Aufgabe ist. Auch die vermisste Person, welche von unserem Rettungshund mit Kenndecke gefunden wird, weiß dann direkt, dass dieser Hund ihr helfen möchte. Eine Kenndecke kostet ca. 70 Euro und wird für jeden unserer Rettungshunde benötigt.

Mit Ihrer Spende gewährleisten Sie die Sicherheit unserer Rettungshunde im Einsatz durch das Tragen einer Kenndecke.

PayPal: spenden@rettungs-therapiehunde.de

(bitte verwenden Sie „an Freunde und Familie“ senden, damit wir den vollen Betrag erhalten und keine Gebühren anfallen)

Überweisung:

Volksbank Filder

DE64 6116 1696 0228 1190 06

BIC: GENODES1NHB

Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung!

Asha Varadhi e.V. – Weihnachtsspende der ASPRO Mitarbeiter

Traditionell sammeln ASPRO und ihre Mitarbeiter vor Weihnachten Spenden für einen gemeinnützigen Zweck. ASPRO ist eine Tochter der TTS-Unternehmensgruppe (FESTOOL) und entwickelt ganzheitliche Elektronikkonzepte. Jedes Jahr machen die Mitarbeiter Vorschläge, aus denen dann der Spendenempfänger per Los ermittelt wird. Die beiden Köngener Daniel Schmid und Tilmann Welsch haben Asha Varadhi e.V. vorgeschlagen und das Losglück stand dann auf unserer Seite.

Mit der Spende über 330 Euro finanzieren wir einen von sechs Computern für das Straßenkinderheim „Sneha Sadan“ in Miyapur/Hyderabad. In diesem Heim leben 40 bis 60 Mädchen, die von ihren Eltern verlassen wurden oder Waisen sind und von der Polizei auf der Straße und oft auf Bahnhöfen aufgegriffen werden. Im „Sneha Sadan“ finden diese Mädchen ein neues Zuhause mit neuen Freundinnen und einer neuen Familie. Die betreuenden Schwestern des „Jesus Mary Joseph Ordens“ sorgen liebevoll dafür, dass die Mädchen ihr Trauma verarbeiten können, eine gesunde Ernährung und eine gute Schulbildung erhalten. Nicht nur jetzt während der Pandemie mit Online Unterricht, sondern grundsätzlich sind Computerkenntnisse ein wichtiger Bestandteil einer Ausbildung und Basis einer künftigen Berufsausübung.

Wir freuen uns natürlich sehr über die Spende und sagen ein herzliches Dankeschön an die beiden Geschäftsführer Harald Bohnert und Boris Wischniowski sowie an alle ASPRO-Mitarbeiter für diese wertvolle Unterstützung.

Reiner Schmid (1. Vorstand Asha Varadhi e.V., Köngen)

Fair handeln Köngen: Kunden können Projekt in Mexiko fördern

Wenn Kunden des Weltladens auf ihr Rückgeld verzichten, werden diese Kleinbeträge ins Spendenkässle gesteckt. 2020 kamen 468,04 Euro zusammen. Gerlinde Maier-Lamparter vom Weltladen freut sich über die Großzügigkeit. „Auch kleine Beträge ergeben eine Summe, die dazu beiträgt, Benachteiligte zu unterstützen.“ Das gesammelte Geld ging an die philippinische Kinderrechts- und Kinderschutzorganisation PREDA-Stiftung. PREDA konzentriert auf die Hilfe für Kinder, die von Menschenhändlern in die Prostitution verkauft wurden oder die unrechtmäßig in Gefängnissen sitzen. Speziell ausgebildete Rescue-Teams kümmern sich um die Befreiung aus Missbrauchssituationen und Gefangenschaft, um den jungen Opfern Schutz und Unterstützung zu bieten.

2021 ist das Spendenkässle für den Verein Pakilia wirkt! bestimmt. Er wurde 2019 von Mitarbeiterinnen des Fairhandel-Schmuckunternehmens Pakilia gegründet. Pakilia verkauft seit 2012 in Zusammenarbeit mit 20 Handwerksfamilien fair gehandelten Silberschmuck aus Taxco/Mexiko. „Pakilia wirkt!“ fördert die Professionalisierung der Silberschmiede-Familienbetriebe und die Bewahrung der traditionellen Handwerkskunst. Es wird in die Weiterbildung von Frauen investiert, Zukunftsperspektiven für Kinder geschaffen und Soforthilfe für Menschen in akuten Notlagen geleistet.

Englisch hat sich in der globalisierten Welt als Kommunikationssprache etabliert. Viele Handwerker*innen mit denen Pakilia zusammenarbeitet, wünschten sich ein Angebot zur Verbesserung ihrer Englischkenntnisse. Taxco zieht als Touristen-Hochburg eine Vielzahl internationaler Touristen an. Daher wird die Möglichkeit, mit diesen auf Englisch kommunizieren zu können, von vielen der Silberschmiede als unentbehrlich angesehen. Auch für Kinder wird dieser Unterricht als wichtig und unentbehrlich angesehen.

Wanderfreunde Ostfildern: 40 Jahre Wanderfreunde Ostfildern e. V.

Vor 40 Jahren, am 6. Februar 1981, wurde im Bürgerhaus in Ruit/Ostfildern der Wander- und Freizeitverein Wanderfreunde Ostfildern gegründet. Am Gründungsabend durften wir 66 Personen als Mitglieder aufnehmen. Als Wanderfreunde Ostfildern waren wir vermutlich der erste Verein, der den neuen Stadtnamen Ostfildern in seinem Vereinsnamen hat.

Ziel war, einen Wanderverein zu gründen, der vollkommen unabhängig von jeglicher Dachorganisation seine Entscheidungen treffen kann. Vormals gemachte Vereinserfahrungen mit Funktionären, die sich auch parteipolitisch ins Vereinsgeschehen eingemischt haben, waren der bestimmende Grund.

Unser Motto war und ist:

Wir gestalten alles selber, wir bestimmen alles selber, und uns bleibt alles selber!

Nicht von ungefähr ist unser Vereinsslogan mit dem Wandermännle: Aktiv zu jeder Jahreszeit.

Wer unserer Homepage www.wanderfreunde-ostfildern.de aufmacht, kann unser Angebot in Text und Bilder (Galerie) einsehen. Jährlich etwa 20 Halbtags- und Tageswanderungen, Tagesbusreisen zu Wanderzielen, Bergtouren, Mehrtagesausflüge und gesellige Vereinsabende gestalten unser Jahr. Derzeit hat unser Verein 148 Mitglieder.

40 Jahre Wanderfreunde Ostfildern sind auch 40 Jahre aktives Miteinander. Viele Mitglieder haben in dieser Zeit durch ihre Ideen und ihren Einsatz unserem Verein ein positives Erscheinungsbild gegeben. Unser Verein wünscht sich aber nicht nur aktive Mitarbeit, sondern möchte auch für alle etwas zurückgeben in Form von Freizeitspaß in harmonischer Gemeinschaft.

Wann wir unser 40-Jähriges feiern dürfen, werden die nächsten Monate zeigen. Der im Programm vorgesehene Termin im April ist aufgrund der derzeitigen Situation nicht haltbar.

Allen Mitgliedern sei an dieser Stelle für ihren Einsatz und ihre Vereinstreue gedankt.