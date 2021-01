4 Die BRH-Einsatzkräfte in ihrer Einsatzkleidung. Foto: Tatjana Fellner/Tatjana Fellner

Kreis Esslingen - Um Vereinen auch während des Lockdowns ein Forum zu bieten, erscheinen ihre Beiträge auf dieser Plattform.

VfB Reichenbach: Vorstandsansprache 2021

Hallo, liebe VfB-Familie und alle die sich mit dem VfB-Reichenbach verbunden fühlen. Das Jahr 2020 ist vorbei und wir schauen hoffnungsvoll ins neue Jahr 2021. Wir wollten im Jahr 2020 das Jubiläum unseres 100jährigen Bestehens feiern. Stattdessen hat dieses Jahr 2020 jede und jeden von uns besonders gefordert - privat, beruflich und insbesondere auch im Verein.

Ihr alle und Eure Lieben seid bisher hoffentlich gut durch die Pandemie gekommen. Bitte seid weiter vorsichtig und achtsam mit Euch selbst und Euren Nächsten. Das Corona-Virus wird uns und unseren Verein noch lange einschränken - trotz Impfung.

Der VfB-Vorstand dankt allen, die den Mut hatten und hoffentlich auch weiterhin haben sich in diesen Zeiten für den Verein zu engagieren, sei es als Trainerin oder Trainer, Übungsleiter, Spielerinnen und Spieler, Teilnehmerinnen und Teilnehmer am „Gesund und Fit“ Kurs, insbesondere allen Helferinnen und Helfern rund um die immer noch währende Baustelle. Gemeinsam haben wir viel erreicht und bringen den Verein weiter voran. Bleibt dabei, es kommen auch wieder bessere Zeiten.

Wir werden die Kabinen und Außenanlagen sowie die Renovierung des Vereins-bzw. Gymnastikraums fertigstellen und wir werden dann gemeinsam unser 100jähriges Bestehen nachfeiern, dann eben, sobald es die Umstände wieder erlauben und wir zuverlässig planen können.

Trotz der widrigen Umstände sind wir auch sportlich erfolgreich. Aktive Herren und die B-Jugend sind Tabellenführer, die Damen Zweiter. Herzlichen Glückwunsch dazu und weiter so. Auch die anderen Jugendmannschaften sind gut unterwegs. Alle von Euch haben gezeigt, was Teamgeist und Vereinstreue bedeutet, vor allem in schweren Zeiten. Das macht Mut für unsere gemeinsame VfB-Zukunft.

Wir als VfB werden die schwierigen Zeiten gemeinsam überstehen - menschlich, sportlich und hoffentlich auch finanziell. Dass es finanziell gerade eng ist, ist bekannt. „Geld auftreiben“ ist gerade die Hauptaufgabe der Vorstandschaft . Glücklicherweise halten uns die Sponsoren größtenteils die Treue. Sonst wäre es ganz arg schlecht um uns bestellt. Bitte berücksichtigt diese Sponsoren auch bei Euren Einkäufen.

Unser größtes Kapital dabei jedoch seid Ihr - die Aktiven Mitglieder und insbesondere die jüngeren VfB-Sportlerinnen und Sportler! Wir als VfB geben niemals auf. Wir als VfB kämpfen weiter – gemeinsam! Wir werden gemeinsam Erfolg haben, wenn alle das „WIR“ vor das „ICH“ stellen. Bleibt gesund und unserem VfB Reichenbach weiterhin verbunden!

ASV Aichwald: Nachruf auf Armin Sauter

Der ASV Aichwald trauert um seinen langjährigen Funktionär, Vorstand und Ehrenmitglied Armin Sauter. Armin Sauter ist am 26.12.2020 seiner Krankheit und dennoch überraschen erlegen.

Armin Sauter hat einen beträchtlichen Teil seiner Zeit, seiner Schaffenskraft und seiner Energie dem ASV Aichwald gegeben:

1981 trat Armin beim ASV Aichwald in die Abteilung Turnen- und Leichtathletik ein und war dort sportlich aktiv im Jedermannsport.

1990 bis 1995 Abteilungsleiter Turnen und Leichtathletik im ASV Aichwald

2003 bis 2008 Vorstandsmitglied im Hauptverein davon von

2005 bis 2008 als Vorstandsprecher

Auch dank seiner Persönlichkeit gedieh und entwickelten sich die Sportarten Turnen und Leichtathletik, sowie der gesamte ASV Aichwald positiv weiter.

2010 wurde in er in Anerkennung seiner Verdienste zum Ehrenmitglied des ASV Aichwald ernannt.

Der ASV Aichwald ist dankbar für die Zeit und Energie die Armin Sauter für den Sport und seinen ASV Aichwald geopfert hat. Wir werden uns immer Seiner erinnern. In den Annalen des ASV Aichwald und in unseren Herzen wird der untadelige Sportsmann Armin Sauter für immer einen Ehrenplatz einnehmen.

Skiclub Köngen: Absage Skikurse

Liebe Schneefreunde, das Corona Virus hat uns alle fest im Griff. Politisch sind nun viele Änderungen vor Weihnachten nochmals in die Wege geleitet worden, sodass wir auch in Anbetracht der hohen Infektionszahlen unseren verantwortungsvollen Beitrag zur Gesamtsituation beitragen möchten. Ski- und Snowboardfahren steht zumindest bei uns oft an erster Stelle, muss aber auch unter Vergegenwärtigung einer heruntergefahrenen Wirtschaftslage zur Vermeidung persönlicher Kontakte nun dem Ganzen nachgeordnet werden.

Unsere Skikurswochenenden vom 16.-17.01.2021 und 30.-31.01.2021 können daher nicht stattfinden. Eure bereits überwiesenen Kursgebühren buchen wir zurück. Auch mussten wir eine geplante Skiclub-Orts-Rallye für Familien zwischen den Jahren verschieben. An vielen Abenden wurden Konzepte entwickelt und sich alternative Programme überlegt um uns bestmöglich auf den kommenden Winter vorzubereiten. Wir werden aber je nach Situation versuchen eventuell im Frühjahr spontan Skikurse im Allgäu oder auch auf der Schwäbischen Alb anbieten zu können. Die Informationen gehen Euch in gewohnter Weise über unsere Homepage, Instagram, Facebook und den Köngener Anzeiger zu.

Wir hoffen darauf, bald wieder mit Euch im Schnee zu sein!

Euch allen wünschen wir ein gesundes Jahr 2021.

Liebe Grüße euer Lehrteam der Skischule Köngen

PS: Wer von euch beim SNOW FIT functional training im Sinne einer modernen Skigymnastik mitmachen möchte informiert sich einfach über unsere Homepage. Dort wird in wenigen Tagen ein Link zum wöchentlichen Online-Training FÜR ALLE zu finden sein. Und das alles kostenfrei! (Und wir freuen uns dennoch wenn ihr gerade jetzt zum unschlagbaren Jahresbeitrag von 25€ in unseren Verein eintretet! Sämtliche Vorteile und ein Beitrittsformular findet ihr hier: https://www.skiclub-koengen.de/service/mitglied-werden)

BRH Rettungs- u. Therapiehunde Fildern u. Umgebung: Unterstützen Sie uns bei...

...unserer Einsatzkleidung.

Auffällig, reflektierend, bequem und den Sicherheitsvorschriften entsprechend muss unsere Kleidung für unsere Einsatzkräfte sein, denn „Sicherheit geht vor!“. Jede Einsatzkraft erhält die Einsatzkleidung – bestehend aus Jacke und Hose – von unserem Verein gestellt, welche Sie im Einsatzfall tragen muss. Eine Jacke kostet ca. 150 Euro und eine Hose kostet ca. 200 Euro. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Anschaffung von Einsatzkleidung für unsere Einsatzkräfte.

PayPal: spenden@rettungs-therapiehunde.de (bitte verwenden Sie „an Freunde und Familie“ senden, damit wir den vollen Betrag erhalten und keine Gebühren anfallen)

Überweisung: Volksbank Filder, DE64 6116 1696 0228 1190 06, BIC: GENODES1NHB

DPSG Neuhausen: Wichtelaktion der Wölflinge

In der Vorweihnachtszeit hat sich die DPSG Neuhausen mit den Wölflingen zur Online Gruppenstunde getroffen und überlegt, ob sie Lust hätten, gemeinsam zu Wichteln. Da alle Wölflinge motiviert waren, wurde direkt abgestimmt, ob es lieber Schrottwichteln oder Standard-Wichteln werden sollte. Es wurde beschlossen, dass jedes Kind, das selber ein Geschenk bekommen wollte, selber ein kleines Geschenk im Wert von maximal 5 Euro bei einer Gruppenleiterin abgeben sollte. Natürlich konnten die Geschenke auch etwas Selbstgemachtes sein.

Passend zum Motto der diesjährigen Jahresaktion „No Waste – Ohne Wenn und Abfall“ sollten die Geschenkverpackungen recycelt sein. Von Verpackungen in Zeitschrift- oder Zeitungspapier über alte Kalenderblätter bis hin zu weiteren coolen Einfällen wie dem abgeschnittenen Hosenbein einer Jeans oder einer Seite aus einer Kinderzeitschrift haben sich die Wölflinge eine Menge toller Alternativen zum klassischen Geschenkpapier überlegt!

Nachdem Kinder und Leiter ihre Päckchen alle abgegeben hatten, wurden sie von den kleinen Weihnachtswichteln flink zu den Wölflingen nach Hause gebracht und konnten pünktlich zum 24. geöffnet werden. Dabei kamen richtig tolle Geschenke zum Vorschein!