18 ADFC Ostfildern: Im Schaichtal. Foto: Friederike Klebes

Aufgrund der aktuellen Situation pausiert pausiert die Print-Ausgabe von BEI UNS. Um unseren Vereinen trotzdem ein Forum zu bieten, erscheinen die Beiträge jetzt online.

Kreis Esslingen -

TV Hochdorf/Wintersport: Ausgebremst

Auch der Start der Abteilung Wintersport in die Sommersaison wurde durch das Corona Virus ausgebremst. Normalerweise starten wir Anfang Mai unser Rad- und Beachvolleyballprogramm, aber durch die Einschränkungen im öffentlichen Raum war das ja leider nicht möglich.

Vergangenen Dienstag konnten wir dann endlich wieder gemeinsam, aber mit Abstand Sport treiben. Pünktlich zum Start um 19 Uhr kam die Sonne heraus und so sind 2 Gruppen mit begeisterten und höchst motivierten Radfahrerinnen und Radfahrern an der Breitwiesenhalle gestartet. Die Tourengruppe wählte die „Wendlinger Runde“, während die Mountainbiker*innen den Schurwald unsicher machten. Nach gut 1,5 Stunden und ca. 25 km später sind wir wieder gut in Hochdorf angekommen und freuen uns schon auf die nächste gemeinsame Runde.

Es war ein schöner Abend.

www.tvhochdorf.de/abteilungen/wintersport

KW

Albrecht-Teichmann-Stift Reichenbach: Gesundes Frühstück für Mitarbeiter - Wellness für Bewohner

Hausdirektorin Gisela Schmid lädt in unregelmäßigen Abständen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Albrecht-Teichmann-Stifts (ATS) zu einem „Gesunden Frühstück“ ein. Am Kühlbuffet im Café des ATS können sich die Haustechniker, Reinigungskräfte, Pfleger und Alltagsbegleiter bedienen. Dies soll eine Wertschätzung der geleisteten Arbeit und Gesundheitsförderung sein und fand bereits auch vor den Coronazeiten statt.

Wellness tut uns allen gut. Das gilt auch, oder vielleicht gerade, für Senioren. Da das Wort „Wellness“ übersetzt Wohlbefinden bedeutet, ist es weitgefasst. Die Alltagsbegleiterinnen des ATS, zu nennen wären unter andreren Doris Kuhn oder Anna Henning, zeigen, was es bedeuten kann und wieso gerade Wellness für die Bewohnerinnen und Bewohner des ATS wichtig sein kann. Grundsätzlich sind die Wellnessbedürfnisse von Senioren denen der jüngeren Generationen ähnlich. Tendenziell geht es älteren Menschen aber nicht um ein Beautyprogramm, als tatsächlich das „Wohlbefinden“ und die körperliche Fitness zu steigern.

Zu Wellness gehört Entspannung. Doch dazu müssen die Bewohner des ATS nicht extra in ein Wellness-Hotel fahren. Massagen sorgen für Entspannung. Und zwar ganz konkret: Massagen lockern die Muskulatur und regen die Durchblutung an. Oft können Massagen von körperlichen Beschwerden befreien und Schmerzen lindern. Für gezielte Kurzmassagen besuchen die Alltagsbegleiter Fortbildungen. Aber auch spezielle Massageroller stehen schon lange zur Verfügung, für die eigene Benutzung durch die Bewohner, aber auch der Mitarbeiter oder zum Einsatz in den Gruppen-Wellness-Angeboten des ATS.

Johanniterstift Plochingen: Der lang ersehnte Tag im Johanniterstift

Am 23. Juni war es soweit: alle Klippen waren nun umschifft und die letzten Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach einigen Tagen des Wartens in den sicheren Hafen, ihre schönen neuen Wohngruppen, einziehen.

Die Freude war groß, auf Seiten der BewohnerInnen wie auf Seiten der Mitarbeitenden.

Jetzt haben wir fünf Wohngruppen im neu- und umgebauten Südflügel des Hauses in Betrieb, verteilt auf zwei Wohnbereiche. Somit ist nun der Weg frei für die Bauarbeiter und der Umbau des ehrwürdigen Johanniterkrankenhauses kann pünktlich beginnen. Wir freuen uns schon, wenn wir Ende 2021 das komplett neu sanierte Johanniterstift eröffnen dürfen.

Rudis Radlerfreunde: Einfahrradtour auf dem Illerradweg vom 21.-24. Juni

Wir mussten unsere für Anfang Mai geplante Einfahrradtour wegen Corona verschieben. Am Sonntag, den 21. Juni wagten 8 Freunde von Rudi’s Radlergruppe eine 4-tägige Radtour von Oberstdorf nach Ulm auf dem 140 km langen Illerradweg. Nach den Corona-Erleichterungen von Baden Württemberg und Bayern starteten wir mit den Pkws nach Oberstdorf, parkten dort die Autos und los ging’s mit einer kleinen Fahrrad-Stadtrundfahrt. Nach einem zünftigen Mittagessen am Bahnhof machten wir uns auf die ersten 28 km bis Immenstadt-Tanners. Dabei war das erste Ziel natürlich der Illerursprung. Die drei Gebirgsbäche Tettach, Stillach und Breitach bilden die Iller. Nach einer Kaffeepause in Immenstadt erreichten wir dann den Haxenwirt - unseren Übernachtungs-Gasthof.

Am nächsten Tag ging es bei sonnigem Wetter weiter auf dem Illerradweg - zuerst nach Kempten (Mittagspause) und über das wunderschöne Allgäuer Voralpengebiet bis zum „Illerdurchbruch“ bei Altusried. Ein Pflichtbesuch kurz vor Leutrach ist der bedeutendste Wallfahrtsort im deutschsprachhigen Raum, Maria Steinbach, mit der sehr sehenswerten Barockkirche. Nach ca. 55 km hatten wir uns dann ein deftiges Abendessen verdient. Am dritten Tag ging es nach Memmingen mit der sehr schönen Altstadt (Mittagessen) und an den Badeseen von Altenstadt vorbei bis nach Illertissen ins „Hotel am Schloß“. Ein toller Biergarten im Schlosspark am warmen Sommerabend war für uns 8 Radler ein schöner Ausklang des Tages.

Am 4. Tag fuhren die Autobesitzer mit dem Zug zurück nach Oberstdorf, während die Radler die letzen 30 km nach Ulm auf dem Illerradweg bis Ulm fuhren. Dort trafen sich wieder alle zu einem Mittagessen im Fischerviertel, bevor eine fast 2-stündige Stadtführung mit Münster und Altstadt die Radtour abschloss. Danach gings mit den Pkws wieder nach Hause. Trotz Corona-Vorsichtsmaßnahmen hat alles perfekt geklappt.

Reitverein Reichenbach-Hochdorf: Wie longiere ich ein Pferd? – Workshop mit Nicole Gesierich

Für die Pflegschaften der Schulpferde gab es auf der Reitanlange des Reitvereins Reichenbach-Hochdorf einen Longierkurs der ganz besonderen Art, geleitet von unserer Chefreitlehrerin Nicole Gesierich.

Nach einem theoretischen Teil bei schönstem Wetter draußen im Freien wurden zuerst zum Einstieg die üblichen Fragen besprochen:

Warum longiert man ein Pferd?

Welche Ausrüstung wird benötigt?

Wo kann ich ein Pferd longieren?

Wie ist die Handhabung von Longe und Peitsche?

Wie werden die Hilfen eingesetzt?

Wie kann ich Unfälle vermeiden?

Für die Handhabung von Longe und Peitsche waren dann erst einmal Trockenübungen geplant. Schließlich muss der Umgang erst einmal ohne Pferd sitzen.

Nachdem jeder Teilnehmer korrekt eine Longe aufnehmen konnte und das Herauslassen gewährleistet war, durften die Teilnehmer mit den gut ausgebildeten Schulpferden des Reitvereins üben. Jeder der Pfleger erhielt eine Einzelstunde.

Am Ende des Lehrgangs waren sich alle einig: Solche Kurse sollte es öfters geben. Es ist doch einfach ganz was anderes etwas richtig zu lernen, als einfach nur eine Longe in die Hand gedrückt zu bekommen wie das leider sehr oft der Fall ist. Für die Einsteiger gibt es einfach zu wenig Kurse.

Das das Interesse jetzt geweckt worden ist, ist bereits ein 2. Kurs in Planung.

Teilgenommen haben von links nach rechts: Franziska Leippert mit „Jacky“, Jana Kreutzberger mit „Concorde“, unsere Reitlehrerin Nicole Gesierich, Mirja Thamm mit Lexie, Chiara Wuttig mit Cafe Lescouley und Larissa Bihl mit „Bill“.

Jugendmusikschule Aichwald:Hirsch-Apotheke Esslingen fördert Jugendmusikschule Aichwald

Mit einer großzügigen Sachspende von Hygieneutensilien (Mund-Nasenschutze, Desinfektionsmittel, Handschuhe etc.) unterstützen Frau Claudia Föhl und Herr Christof Föhl von der Hirsch-Apotheke in Esslingen die Jugendmusikschule Aichwald. Wie viele andere Institutionen, die von der Schulschließung wegen der Corona-Pandemie betroffen waren, bereitet sich auch die Jugendmusikschule Aichwald schon seit Wochen intensiv auf die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts vor. Frau Dorit Blasum, die erste Vorsitzende des Trägervereins der Aichwalder Jugendmusikschule, nahm diesen wertvollen Beitrag zum Infektionsschutz mit Freuden entgegen und dankte Herrn und Frau Föhl sehr herzlich auch im Namen aller Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte.

Gerade auch im Instrumental- und Gesangsunterricht hat der Infektionsschutz selbstverständlich allerhöchsten Stellenwert und erfordert zahlreiche Schutzvorkehrungen: nach jedem Schüler wird umfangreich desinfiziert (Klaviertasten, Drumsets, Notenständer, Türklinken, etc.), es wurden durchsichtige Trennwände und Spuckschutze bereitgestellt – die Plexiglasscheiben wurde im Übrigen für die Aichwalder Jugendmusikschule und Grundschule ehrenamtlich gefertigt. Musikschulen mit eigenen Gebäuden dürfen schon länger wieder Unterricht durchführen, anders Musikschulen, die in öffentlichen Schulhäusern beheimatet sind. Diese Schulgebäude sind laut geltender Corona-Landesverordnung immer noch bis vorerst 30. Juni für jede andere als rein schulische Nutzung gesperrt.

Wenn auch in Aichwald der vielerorts praktizierte Fernunterricht schon seit Wochen höchst erfolgreich stattfindet, so freuen sich doch alle darauf, wenn der Präsenzunterricht bald wieder losgehen kann – die Jugendmusikschule Aichwald ist auf jeden Fall dank der großzügigen Spende der Hirsch-Apotheke gut vorbereitet!

Johanniterstift Plochingen: Besonderes Standkonzert am Johanniterstift

Am vergangenen Freitag hatten wir das Vergnügen, vier sehr sympathische Musiker des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg für uns spielen zu haben. Der Auftritt fand im lauschigen Hof vor dem neuen Interims-Eingang des Johanniterstifts statt. Das Saxophonquartett um Herrn Guido Roelofs spielte virtuos eine bunte Mischung an Stücken verschiedener Genres. An den Fenstern der Wohnbereiche saßen die Bewohnerinnen und Bewohner und hörten zu und auch die nicht mobilen BewohnerInnen konnten über die Akustik der Flure die Musik genießen. Man konnte auch Mitarbeitende beobachten, die, so es die Arbeit zuließ, einen Moment an den Fenstern verharrten, um zu lauschen. Wir danken den angereisten Musikern, dass sie sich die Zeit für uns genommen haben und allen im Haus einen kurzweiligen Vormittag bereitet haben!

TG Plochingen: Pilotprojekt U12 Juniorinnen - ein Gemeinschaftsteam der Tennisclubs TC Lichtenwald, TG Plochingen und TC Hochdorf-Reichenbach

Im Anschluß an die Entscheidung des württembergischen Tennisbundes, für die kommende Spielzeit eine neue Spielklasse mit U12 Junioren/Juniorinnen einzuführen, gab es zwischen den Trainern und Jugendleitern der drei genannten Vereine Sondierungsgespräche über die Gründung eines Gemeinschaftsteams im Bereich U12 Juniorinnen (Jahrgang 2008/09/10).

Motivation dieser Idee war, dass man mit den sehr intensiv trainierenden und oftmals auf Turnieren vertretenen Talenten aus der eigenen Jugendarbeit, die Chance nutzt, in dieser noch jungen Spielklasse direkt auf höchster Bezirksebene einzusteigen .Dies wäre nicht nur eine attraktive Perspektive vor Ort, vielmehr könnte hier, mit den entsprechenden sportlichen Rahmenbedingungen und Fördermaßnahmen, ein schlagkräftiges Team für die Zukunft entstehen.

So wundert es also nicht, dass sich die sportlichen Leiter und Trainer der drei Tennisclubs schnell einig waren und sich diese Möglichkeit nicht entgehen lassen wollten.

Trainiert wird diese Mannschaft nun zukünftig (für die TG Plochingen spielt u.a. Hannah Rätscher (2. v.l.)) vom Cheftrainer der TG Plochingen, die anstehenden Heimspiele werden jeweils auf den Anlagen der 3 Vereine durchgeführt .

Da im gesamten Bezirk - mit immerhin knapp 180 Tennisclubs und -abteilungen - nur fünf Vereine diese Spielklasse gemeldet haben, könnte sich hier von vornherein eine Liga mit attraktiven Gegnerinnen ergeben.

Wir wünschen Euch für die Zukunft auf jeden Fall alles Gute!

Ökumenische Kirchengemeinde Ostfildern: Besonderer Gottesdienst

Am Sonntag, den 5. Juli, feiern wir den ökumenischen Gottesdienst für Menschen mit aber auch ohne Demenz und behandeln dabei das Thema: „Meine Hoffnung und meine Freude“.

Mit unseren Liedern und Gebeten wollen wir gemeinsam Kraft schöpfen. Neben dem Orgelspiel werden uns Gerhard Flores (Geige), Tillmann Hellwig (Cello) und Gerd Heidorn (Sologesang) musikalisch begleiten.

Der Gottesdienst findet statt am Sonntag, 5. Juli, um 15.00 Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Parksiedlung.

Bruggaklopfer Neuhausen: Es tut sich was...

Hallo zusammen,

länger war es ruhig um uns – nun nimmt das Vereinsleben wieder Fahrt auf.

Wer aber dachte, dass wir untätig herum sitzen und der Dinge harren, die da kommen, hat sich getäuscht.

In Zeiten in denen das öffentliche Leben beinahe still stand, ganz zu schweigen vom aktiven Vereinsleben, tauschten wir uns via WhatsApp oder klassischen Telefonaten gegenseitig aus.

So wurde weiter an der Ausarbeitung des Kostüms, den Schnittmustern und der Stoffbestellung für unser neues Kostüm 2021 getüftelt.

Vor kurzem konnte dann die erste Ausschusssitzung stattfinden, bei der man sich hauptsächlich um die Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens kümmerte.

Aus verschiedenen Ansätzen heraus wurde ein Hygienekonzept erarbeitet, das aktuell der Gemeinde zur Prüfung für einen Probenbetrieb in der Egelseehalle vorliegt.

Wir sind gespannt, ob und wie wir in den nächsten Wochen wieder zum Instrument greifen dürfen.

So wie es neue Infos zum weiteren Vorgehen gibt, teilen wir sie euch selbstverständlich mit.

Bis zum nächsten Mal, euer Schriftführer

Frank O.

Bücherei Lichtenwald:Bücherei Lichtenwald geht online!

Wir freuen uns, Ihnen Findus vorstellen zu dürfen, ein Mediensuchprogramm speziell für Gemeinde- und Stadtbüchereien. Es ermöglicht Ihnen die schnelle Mediensuche in Ihrem Büchereibestand. Mit „Findus“ können Sie online im gesamten Bestand der Bücherei Lichtenwald stöbern. Sie können nach Titel, Schlagwort, Autor, Systematik und weiteren Kriterien suchen. Ihr Konto einsehen, Medien verlängern und vorbestellen. Aktuelle Hinweise, z.B. auf Veranstaltungen, erhalten Sie ebenso wie die aktuellen Neuzugänge.

Vor allem in der momentanen Corona-Zeit, ist diese Möglichkeit der Buchauswahl besonders hilfreich. Wir danken dem Gemeinderat, der dies erkannt hat und das System ermöglichte.

Gleich anmelden unter http://lichtenwald.buchabfrage.de, Menüpunkt „Leserkonto“

Albrecht-Teichmann-Stift Reichenbach: Vieles neu macht der Juli

Das Sozialministerium hat zum 1. Juli weitere Lockerungen für Pflegeheime und Krankenhäuser beschlossen. Die neuen Regelungen des Sozialministeriums sollen die Besuchs- und damit die Lebensqualität für die Betroffenen deutlich erhöhen. Dem kommt das Albrecht-Teichmann-Stift (ATS) natürlich nach und hat neue Besuchs-Regeln festgelegt. Die seit Ende März geschlossene Eingangstüre ist seit 1. Juli wieder offen! Die Besuchszeiten sind nicht mehr begrenzt. Die Bewohner dürfen pro Tag in ihrem Zimmer bis zu zwei Besucher empfangen. Dabei müssen sich die Besucher weiterhin registrieren und eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen. Auch sind gemeinsame Spaziergänge möglich. Dabei müssen Besucher und Bewohner eine MNB tragen. Und weiterhin werden bei Betreten und Verlassen des Hauses die Hände desinfiziert. Die Entwicklung im Umgang mit der Corona Pandemie geht auch in Baden-Württemberg in Richtung Öffnung, Lockerung und Rückkehr zur Normalität. Das unterstützt die Evangelische Heimstiftung (EHS) und damit auch das ATS als Einrichtung der EHS, wohlwissend, dass das ATS gerade in der Verantwortung für hochbetagte und pflegebedürftige Menschen weiter vorsichtig bleiben und insbesondere bei der Einhaltung der Abstandsregelung und beim Tragen von Mund-Nasen-Schutz konsequent sein muss.

In den letzten Monaten durften Aktivierungen nur noch wohnbereichsweise in kleinen Gruppen und ohne ehrenamtliche Mitarbeitende stattfinden, sowie Spaziergänge mit den Bewohnern außerhalb des ATS waren nicht möglich. Die Bewohner, aber auch die Mitarbeiter, seien es haupt- oder auch ehrenamtliche, freuen sich sehr, dass diese Regelungen aufgehoben wurden. So war Ilse Häderle die erste Ehrenamtliche, die wieder eine Aktivierung im ATS, und das wohnbereichsübergreifend, durchführte. Große Freude herrscht bei den Bewohnern, wenn es zu Spaziergängen nach draußen geht, sei es mit ihren Angehörigen oder den Mitarbeiterinnen.

Aichhörnchen Waldkindergarten Aichwald: Im Waldkindergarten schwirrt es wieder

Am Montag letzte Woche war es endlich soweit, wir durften wieder in den Waldkindi. Das war ein komisches Gefühl nach der langen Pause. Meine Mama sagt, die Pause hat mehr als ein viertel Jahr gedauert. Zuhause hat es uns eigentlich auch ganz gut gefallen, aber unsere Kindergartenfreunde haben wir schon vermisst. Nun sahen wir die vertrauten Gesichter wieder am Winkebänkchen. Doch es gab auch Veränderungen. Aufgefallen sind uns gleich die Kreidestriche und Kreuze auf der Straße. Auch hier gilt also Abstandhalten, wie wir es seit Corona kennen. Außerdem mussten wir, gleich nachdem wir uns von unseren Eltern verabschiedet hatten, die Hände waschen. Dann ging es los in den Wald. Unsere Erzieherinnen hatten bereits angekündigt, dass es viel zu entdecken gibt. Die Notgruppe hatte in den Wochen zuvor verschiedene Insekten beobachtet, Spuren von Waschbären verfolgt, 2 Ringelnattern gesehen,…

In den Corona-Ferien haben uns die Erzieherinnen immer wieder E-Mails mit Liedern und Texten zugeschickt, die uns an den Kindergarten erinnerten. Zweimal haben wir auch mit unserer Bezugserzieherin telefoniert. Bei Schatzsuche und Baumrallye, die sich unsere Erzieherinnen ausgedacht haben, waren wir auf den uns bekannten Wegen unterwegs. Natürlich musste das jede Familie für sich machen. Dies war eine schöne Gelegenheit unseren Eltern die vertrauten Plätze im Wald zu zeigen. Und dann haben wir noch Bienenpost bekommen. Mit dem Thema Bienen werden wir uns nämlich in nächster Zeit im Kindergarten beschäftigen.

Unser Bienenkasten stand lange Zeit leer. Jetzt durfte ein Bienenvolk einziehen und wir werden es natürlich genau beobachten.

Nun hört man also nicht nur uns im Wald umherschwirren, sondern auch unsere Waldkindi-Bienen.

Bilder und Infos zum Waldkindergarten Aichhörnchen e.V. finden Sie unter www.aichhoernchen-waldkindergarten.de.

Johanniterstift Plochingen: Rosenduft im Johanniterstift

Letzten Freitag zog ein lieblicher Duft durch das Johanniterstift. Zwei Wochen nach dem Palmschen Garten in Deizisau kam nun auch das Johanniterstift in einen ganz besonderen Genuss. Die Hospizgruppe Deizisau und Altbach mit Johanniterstift Plochingen sandte 73 Rosengrüße an die Bewohnerinnen und Bewohner des Johanniterstifts, übergeben von Diakon Klaus Hillius. Er brachte die Väschen mit den Rosen nach Plochingen, um in Corona-Zeiten den BewohnerInnen - jetzt zur Rosenzeit – eine kleine Freude zu bereiten. Das ist ihm und seinen MitarbeiterInnen auch vollkommen gelungen. Einen herzlichen Dank im Namen aller BewohnerInnen!

TV Plochingen/Tennis: Start der Herren-Mannschaft in die WTB-Verbandsrunde

Nach anderthalb Monaten Verspätung ging es am Sonntag (28.06.20) also endlich los mit dem ersten Spieltag für die Herren der Tennisabteilung des TV Plochingen - gleich mit einem Derby auf der Anlage des TC Baltmannsweiler. In den Einzeln konnte ein 4:2-Vorsprung herausgearbeitet werden. Sowohl Neuzugang Matej Bielacek als auch Philipp Gantenbein, Philipp Butz und Timo Graf steuerten Siege hierzu bei. In den Doppeln war es dann lange spannend. Durch Siege von Bielacek/Dennis Schuster und Gantenbein/Butz stand am Ende ein 6:3-Ergebnis zu Buche. Somit gelang der Mannschaft ein erfolgreicher Start in die Saison ! Nach dem Auftaktsieg folgte dann letzten Sonntag der 2. Sieg im 2. Spiel (Heimspiel) gegen den TC Esslingen 2. Während den Einzeln sah es lange nicht so gut aus - Zwischenstand 1:3 - wobei die letzten beiden dann deutlich gewonnen werden konnten, was zu einem 3:3 nach den gespielten Einzeln führte. Matej Bielacek, Philipp Butz und Timo Graf steuerten hierzu die Siege bei. Dank einer perfekt aufgehenden Doppel-Strategie konnten im Anschluss alle 3 Doppel gewonnen werden: Butz/Sauereisen, Bielacek/Gantenbein und Dennis Schuster/Graf. Kommenden Sonntag geht´s weiter mit einem spannden Match gegen Eislingen.

TG Plochingen: Auftaktsieg unserer Juniorinnen U18 - 1

Am Samstag hieß es für unsere Juniorinnen U18 - 1 auf zum Gastgeber TC Geislingen 1.

Obwohl 2 der Spiele (1 Einzel und das 2. Doppel) verletzungsbedingt von vornherein abgesagt werden mussten, ließen sich die Mädels nicht aus der Ruhe bringen und brachten ihre Leistungen konzentriert und hoch motiviert auf den Platz.

Am Ende des Spieltages konnten so 4 von 4 angetreten Spielen mit einem Sieg gefeiert und ein Gesamtsieg mit 4:2 erobert werden.

Herzlichen Glückwunsch auch von uns, und allen verletzten Spielerinnen eine gute Besserung!

TG Plochingen: Kantersieg der Herren 2

Nach einem knappen 3:3 Heimsieg (nach Sätzen) gegen den TC Stetten/F. 2 am ersten Spieltag, gelang unseren Herren 2 heute ein überzeugender 6:0 Auswärtssieg beim TC Baltmannsweiler/H.2.

Mit dieser grandiosen Leistung spielen unsere Herren bereits am kommenden Sonntag gegen den TC Kemnat um den Aufstieg.

Auch von uns einen herzlichen Glückwunsch und alles Glück dieser Welt für Euer nächstes Spiel.

SV Reudern: Trainingsstart MTB - SV Reudern ab dem 04. Juli

Nach langer Zeit starten wir ab Samstag, dem 4. Juli wir wieder mit dem „normalem“ Trainingsbetrieb.

D. h. es wird wieder an mehreren Tagen in der Woche - unter den jeweils gültigen Hygieneauflaugen - trainiert.

Samstags 9:45 – 12:00 Uhr in Reudern am Sportplatz [Rookies (U9)/Easy Kids (U11)/Flow Kids (U13)/Trailsurfer (Erwachsene)/Fun Kids (U15+)]

Dienstags 18:00 – 20:00 Uhr [ausserhalb von Reudern ALLE Gruppe, Traininer informieren über den Treffpunkt Easy Kids (auf Einladung d. Trainer)/ Flow Kids A/B (Renntraining auf Einladung d. Trainer)/Racekids/U17/U19 Gruppentraining nach Ansage d. Trainer]

Donnerstags 18:00 – 20:00 Uhr [ger. Wochen (KW28, 30,…) in Reudern / unger. Wochen (KW29, 31,…) außerhalb Reuderns (nach Ansage d. Trainer für ALLE Gruppen]

Als Neuerung bieten wir auch im Samstagtraining ab sofort die Gruppe Fun Kids (U15+) an.

Das Angebot richtet sich an alle Jugendlichen/jungen Erwachsenen (ab 15 Jahre). Jeder ist eingeladen, der einfach Lust hat, gemeinsam Fahrrad zu fahren und von den anderen noch was abzuschauen.

Wir bieten ein spaßbetontes Training mit Technik-Elementen und Ausfahrten in moderatem Tempo an. Bunny-Hop, Wheelie, Stoppie, Manual oder „auf dem Vorderrad um den Sportplatz fahren“? Wir probieren alle eure Ideen aus!

Treffpunkt ebenfalls Samstags in Reudern am Sportplatz um 9:45 Uhr. Training endet wie für die anderen Gruppen um ca.12 Uhr.

Bei Interesse - auch für erwachsene Wieder- oder Neueinsteiger - bitte einfach melden unter Mario@svreudern.clubdesk.com

Es besteht in der Gruppe Fun Kids (U15+) und Trailsurfer (Erwachsene) keine Verpflichtung regelmäßig am Training teilzunehmen. Nach einer „Schnupperzeit“ ist eine MItgliedschaft aus versicherungstechnischen Gründen jedoch erforderlich.

Wir halten natürlich weiterhin Abstand und beachten die aktuell gültigen Corona-Regeln und freuen uns auf euch!

SV Reudern Abtlg. Rad

https://svreudern.de/rad/

ADFC Ostfildern: ADFC Ostfildern - Touren im Juli

Der ADFC Ostfildern freut sich, dass die ersten Touren gut gelaufen und Organisation wie Durchführung nach den Corona Regelungen gut einzuhalten sind. Weiterhin ist eine vorherige telefonische Anmeldung bei der Tourenleitung erforderlich.

Die nächsten Termine:

Samstag, 11. Juli 2020 Entalradweg - von Mühlacker nach Besigheim, Tourenleitung Ingeborg Messner, Tel.: 0711 445020

Sonntag, 19.Juli 2020 Die 5- Tälertour, Tourenleitung Friederike Klebes, Tel.: 01575 4434625

Sonntag, 26. Juli 2020 Zur Filsquelle, Tourenleitung Ingeborg Messner, Tel.: 0711 445020

Treffpunkt ist jeweils die U-Bahnhaltestelle Kreuzbrunnen im Scharnhauser Park, Start um 9 Uhr.

Alle weiteren Termine und Infos sind im Internet zu finden auf https://de-de.facebook.com/adfc.ostfildern/. Der ADFC freut sich auf viele Mitradler*innen!

OGV Kemnat:Kemnater Schmetterlinge fliegen wieder!

Vielleicht hat es die Eine oder der Andere bemerkt: die Kemnater Schmetterlinge fliegen wieder! Wie im vergangenen Jahr sind die bunt bemalten Schmetterlinge in den Insektenwiesen aufgestiegen. An den Ortseingängen in Kemnat möchten wir auch dieses Jahr wieder die Sinne für den Erhalt der Insektenvielfalt schärfen. Die mehrjährige Wiesenmischung ist gut verwachsen und auf den Wiesen ist allerhand los. Vom Schmetterling über die Hummel bis zur Biene „es summt und brummt“. Erfreuen Sie sich an der natürlichen Vielfalt und dem Leben beim Vorbeifahren oder spazieren gehen.

Danke an die Stadt Ostfildern für die Unterstützung und Danke an die Kinder des evangelischen, katholischen und städtischen Kindergarten für die Bemalung der Schmetterlinge. Vielleicht entdecken die jungen Künstlerinnen und Künstler ihr Kunstwerk wieder.