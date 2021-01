7 Über das gemeinsame Essen freuen sich die Bewohner des ATS Reichenbach. Foto:

SPD KV Esslingen: Impfstart für Senioren missglückt

In Baden-Württemberg wurde die Impfung der Senioren über 80 Jahren auf die individuelle Schiene geschoben, jeder muss selbst aktiv werden. Die SPD 60+ Kreisvorsitzende Beate Schweinsberg-Klenk kritisiert dieses Verfahren scharf und hält es für unangemessen, nicht praktikabel und auch diskriminierend. Es sind mehrere Telefonate durchzuführen oder Internetkenntnisse erforderlich. Eine schriftliche Benachrichtigung wäre aus Sicht der SPD-Kreisvorsitzenden der richtige Weg.

Eine Staffelung zur Entzerrung wäre möglich, wenn nach Geburtsdatum eingeladen werden würde und diese „Schichten“ könnten nach der Verfügbarkeit des Impfstoffs gesteuert werden.Gemeinsame Impftermine für Paare müssen möglich sein.

Weiter erscheint mir, dass „oben“ die Lebenssituationen der Älteren nicht ausreichend berücksichtigt werden auch ohne Pandemie, sagt Beate Schweinsberg-Klenk.

Neben den Personen, die nicht so gut mit Internet und Smartphone umgehen können oder nicht über solche Geräte verfügen,müssten aber zusätzlich die ins Blickfeld kommen, die zu Hause gepflegt werden und nicht mobil sind.Viele ältere Menschen haben Demenz oder Hörprobleme.

Neben der Frage, wie kommen die Leute an einen Impftermin, ist eine andere, noch viel problematischer:

Wie kommen diejenigen, die kein Auto haben oder keine Angehörigen, die sie fahren, zu den Impfzentren? Man denke an einen entlegenen Ort im Landkreis oder eine Großstadt.

Mit ÖPNV fahren und mehrmals umsteigen? Wenn es überhaupt möglich ist, welche gesundheitlichen Risiken entstehen dann?

Könnte hier örtlich unterstützt werden, z.B. durch die Gemeinden?

Ich bin entsetzt mit welcher Ignoranz und Leichtfertigkeit hier von Seiten der Landesregierung mit einer Personengruppe umgegangen wird, die sie selbst als „höchst gefährdet“ ansehen. Hier muss dringend nachgebessert werden, fordert Beate Schweinsberg-Klenk

DRK Baltmannsweiler: Kroatienhilfe für Sisak-Moslavina

In den vergangenen Wochen kam es in Kroatien zu schweren Erdbeben, bei denen eine Vielzahl an Häusern und weite Teile der Infrastruktur zerstört oder beschädigt wurden. Der DRK Kreisverband Esslingen e.V. hat direkten Kontakt zum Roten Kreuz in Sisak und plant einen Hilfstransport direkt in die betroffene Region an das örtliche Rote Kreuz Sisak.

„Nach Rücksprache mit den Vertretern des örtlichen Roten Kreuzes können wir gezielt die Hilfsgüter organisieren, welche die Menschen in der Region brauchen und einen Hilfstransport organisieren“ so der stellvertretende Kreisbereitschaftsleiter des DRK Esslingen, Martin Kuhn. Neben den im Bild genannten Dingen bemüht sich das DRK auch um direkte Spenden von Firmen – von Hygieneartikeln über haltbare Lebensmittel bis hin zu Zelten und Küchenausstattung.

Sollten Sie aufgeführte Artikel spenden wollen, können Sie diese zu folgenden Zeiten in

der Kurt – Schumacher – Straße 43 in Esslingen abgeben:

- Samstag, 30.01.2021 von 09:00 – 14:00 Uhr

Gerne dürfen Sie auch Kontakt mit uns aufnehmen, sollten sie sperrige und schwere Sachen oder eine größere Menge haben – wir organisieren dann die Abholung bei Ihnen.

Neben Sachspenden sammelt der DRK Kreisverband Esslingen auch Geld über ein separates Spendenkonto. Mit den Spenden soll der Kauf von Zelten, einem Fahrzeug sowie Laptops und Druckern realisiert werden. Die Bankverbindung hierzu lautet: Kreissparkasse Esslingen DE IBAN: DE58 6115 0020 0000 6390 00

Stichwort: Kroatienhilfe

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des DRK übernehmen die Kontrolle der abgegebenen Spenden und verpacken diese für den am 04. Februar geplanten Transport. „Bitte spenden Sie nur brauchbare und unbeschädigte Dinge, die Sie auch selbst noch verwenden würden“ so Kuhn.

ATS Reichenbach: Bereits weit mehr als 1000 Schnelltests

Mit Sigrid Schwarz vom Betreuten Wohnen im Albrecht-Teichmann-Stift (ATS) konnte der 1000ste Schnelltest gemeldet werden. Ihr Ehemann Horst Schwarz, der der 999ste Getestete war, und sie wohnen seit fast drei Jahren in einer der vom ATS vermieteten Betreuten Wohnungen. Sigrid Schwarz war sehr gerührt und erfreut als sie von der Hausdirektorin Gisela Schmid beglückwünscht und mit einem Geschenk bedacht wurde. Kurz danach gab es dann den 1001sten Schnelltest für Bärbel Aschbacher, die Tochter einer Bewohnerin des ATS.

Das ATS richtet sich nach dem Corona-Schutzkonzept der Evangelischen Heimstiftung (EHS), und die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels und die neuen Regelungen zur CoronaVO des Landes bestätigen das Schutzkonzept der EHS auf ganzer Linie.

Das Konzept beruht auf SCHÜTZEN (AHA-L-Regeln), TESTEN (Schnelltests vor Ort), IMPFEN. Das ATS hat schon sehr früh damit begonnen, ein konsequentes Testkonzept umzusetzen. Es ist sichergestellt, dass alle Besucher vor Betreten der Einrichtung und alle Mitarbeitenden getestet werden können. Es zeigt sich ganz deutlich, dass diese konsequente Teststrategie richtig ist, auch wenn dies für viele Besucher, Ärzte und Therapeuten sowie Mitarbeitende als belastend empfunden wird.

ATS Reichenbach: Endlich wieder gemeinsam essen

Auch im Albrecht-Teichmann-Stift (ATS) gab es Ende 2020 einige Infektionen mit dem Corona-Virus, bei Bewohnern und Mitarbeitenden. So mussten die Wohnbereiche, je nach Anzahl der Infizierten, nach Vorgabe des Gesundheitsamts Esslingen, vorübergehend geschlossen werden. Das hieß, alle Bewohner mussten in ihren Zimmern bleiben, keine Besuche. Die Zeitspannen der Schließungen waren zum Glück nicht sehr lange, aber auch nach dem Rückgang der Infektionen war ein gemeinsames Essen im Speisesaal noch nicht möglich.

„Das Gebot der physischen Distanz ist zweifellos ein wichtiges Instrument, eine Ansteckung mit dem Erreger zu verhindern, aber birgt die Gefahr der Isolation, des Verlustes sozialer Teilhabe und letztlich auch der rapiden Verschlechterung des Gesundheitszustandes”, sagt Hausdirektorin Gisela Schmid. So waren vor und nach den kurzfristigen Schließungen von Wohnbereichen Besuche der Angehörigen mit vorherigem Schnelltests möglich. „Der persönlich erfüllende und anregende Kontakt mit anderen beeinflusst Lebensqualität, Wohlbefinden, seelische und körperliche Gesundheit zutiefst”, meint der Ethikrat. Nicht nur der Kontakt zu Besuchern, sondern auch Kontakte zwischen Bewohnern in den Einrichtungen müssten gewährleistet bleiben.

Ende 2020 / Anfang 2021 war das ATS infektionsfrei, und die Speisesäle konnten wieder geöffnet werden. Das erste gemeinsame Essen in den Speisesälen nach Monaten wurde entsprechend gefeiert. Hausdirektorin Gisela Schmid stieß mit einem Gläschen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern an, auch ein kleines „Willkommensherz“ gab es.

Nun warten die Bewohner und Mitarbeiter auf den bevorstehenden Impftermin im ATS mit einem Mobilen Impf-Team und hoffen auf eine Zeit ohne Isolation.

FDP Ortsverband Schurwald: Themenstammtisch Februar

Der Ortsverband Schurwald führt die Reihe seiner Veranstaltungen „Themenstammtisch“ am Dienstag, den 02. Februar 2021 fort, Corona bedingt als Videokonferenz

Dazu laden wir alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein. Bitte fordern Sie per Mail einen Link für die Veranstaltung an unter post@fdp-schurwald.de

Vorgestellt werden die Kandidaten der FDP aus dem Verbandsgebiet der Schurwald FDP:

Heidi Nader für Reichenbach im Wahlkreis 10 Göppingen,

Dr. Ferdinand Kiesel für Aichwald im Wahlkreis 7 Esslingen,

Ralph Kittl für Baltmannsweiler-Hohengehren und Lichtenwald im Wahlkreis 8 Kirchheim. Weiteres unter https://fdp-schurwald.de/landtagswahl-2021-bawue

ASV Aichwald: Informationen zum Reha-Sport

Liebe Reha-Sportler*innen,

ich wünsche Euch allen für das neue Jahr Gesundheit und eine positive Einstellung, dass in den kommenden Monaten wieder ein geregeltes Leben möglich ist.

Vor Weihnachten hatte ich geschrieben, dass wir vielleicht ab dem 11.Januar den Reha-Sport wieder aufnehmen können. Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Wann es wirklich wieder weitergehen wird, kann man noch nicht sagen. Ich werde Euch aber rechtzeitig informieren.

Solange Gaststätten nicht wieder geöffnet sind und solange wir Beschränkungen haben uns zu treffen, können Termine für den Stammtisch, die Weihnachtsfeier und die Abteilungsversammlung nicht festgelegt werden. Unsere Ausflugsplanung ist genauso betroffen. Wir können uns Gedanken machen, aber zurzeit ist es unrealistisch etwas konkret zu planen.

Ich bin aber sicher, dass sich die Situation in den nächsten Wochen verbessern wird.

Ich wünsche Euch, auch im Namen des Abteilungsvorstands, Gesundheit, damit wir uns demnächst wieder im Reha-Sport treffen können.

Klaus Hahn, Abtl. Reha-Sport

Johanniterstift Plochingen: 2000. Schnelltest und keine positiven Fälle

Am 29. Dezember des vergangenen Jahres wurde bei uns im Johanniterstift die 2000ste Corona-Testung seit dem 5. November durchgeführt. Bis dato konnten wir uns glücklich schätzen, keinen positiven Fall gehabt zu haben. Das war nicht selbstverständlich und konnte nur auf Grund eines konsequent umgesetzten Hygiene- und Testkonzeptes erreicht werden. Nicht zuletzt auch dank der Mithilfe und des Verständnisses der Angehörigen, Besucher und aller anderen Beteiligten. Hausdirektor Lechner überreichte Frau Rapp in Anbetracht dieser runden Zahl einen kleinen Schutzengel der Holzwerkstatt ALB.

Johanniterstift Plochingen: Amalien-Residenz in Hochdorf erwacht zum Leben

Nachdem bereits letzten August die Tagespflege und die Mobilen Dienste den schönen Neubau bezogen hatten, herrscht nun seit Anfang Januar wieder reges Treiben in der Amalien-Residenz der Evangelischen Heimstiftung. Wohnungen werden eingeräumt und die ersten Mieter sind in ihre neuen 4 Wände im Betreuten Wohnen gezogen. Es ist schön zu erleben, wie sich das Haus langsam füllt und Leben Einzug hält. Im März schließlich wird die ambulant betreute Wohngemeinschaft eröffnet werden, womit dann das gesamte Haus „in Betrieb“ ist. Fragen zum Konzept und zum Gebäude werden unter 07153-61786100 beantwortet.

Asha Varadhi: Weihnachtsspende der ASPRO Mitarbeiter

Die ASPRO GmbH mit Sitz in Großbettlingen ist eine Tochter der TTS-Unternehmensgruppe (FESTOOL) und versteht sich als Dienstleister mit wesentlichem Mehrwert für ihre Kunden durch ganzheitliche Elektronikkonzepte. Die Geschäftsleitung und Belegschaft verfügt über langjährige Erfahrung in der Elektronikbranche und der Halbleitertechnologie.

Traditionell sammeln ASPRO und ihre Mitarbeiter vor Weihnachten Spenden für einen gemeinnützigen Zweck. Die Mitarbeiter machen Vorschläge, aus denen dann der Spendenempfänger per Los ermittelt wird. Die beiden Köngener Daniel Schmid und Tilmann Welsch haben Asha Varadhi e.V. vorgeschlagen und das Losglück stand dann auf unserer Seite.

Mit der Spende über 330 Euro finanzieren wir einen von sechs Computern für das Straßenkinderheim „Sneha Sadan“ in Miyapur/Hyderabad. In diesem Heim leben 40 bis 60 Mädchen, die von ihren Eltern verlassen wurden oder Waisen sind und von der Polizei auf der Straße und oft auf Bahnhöfen aufgegriffen werden. Im „Sneha Sadan“ finden diese Mädchen ein neues Zuhause mit neuen Freundinnen und einer neuen Familie. Die betreuenden Schwestern des „Jesus Mary Joseph Ordens“ sorgen liebevoll dafür, dass die Mädchen ihr Trauma verarbeiten können, eine gesunde Ernährung und eine gute Schulbildung erhalten. Nicht nur jetzt während der Pandemie mit Online Unterricht, sondern grundsätzlich sind Computerkenntnisse ein wichtiger Bestandteil einer Ausbildung und Basis einer künftigen Berufsausübung.

Wir freuen uns natürlich sehr über die Spende und sagen ein herzliches Dankeschön an die beiden Geschäftsführer Harald Bohnert und Boris Wischniowski sowie an alle ASPRO-Mitarbeiter für diese wertvolle Unterstützung.

Wanderfreunde Ostfildern: Verein besteht seit 40 Jahren

Vor 40 Jahren, am 6. Februar 1981, wurde im Bürgerhaus in Ruit/Ostfildern der Wander- und Freizeitverein Wanderfreunde Ostfildern gegründet. Am Gründungsabend durften wir 66 Personen als Mitglieder aufnehmen. Als Wanderfreunde Ostfildern waren wir vermutlich der erste Verein, der den neuen Stadtnamen Ostfildern in seinem Vereinsnamen hat.

Ziel war, einen Wanderverein zu gründen, der vollkommen unabhängig von jeglicher Dachorganisation seine Entscheidungen treffen kann. Vormals gemachte Vereinserfahrungen mit Funktionären, die sich auch parteipolitisch ins Vereinsgeschehen eingemischt haben, waren der bestimmende Grund.

Unser Motto war und ist:

Wir gestalten alles selber, wir bestimmen alles selber, und uns bleibt alles selber!

Nicht von ungefähr ist unser Vereinsslogan mit dem Wandermännle: Aktiv zu jeder Jahreszeit.

Wer unserer Homepage www. wanderfreunde-ostfildern.de aufmacht, kann unser Angebot in Text und Bilder (Galerie) einsehen. Jährlich etwa 20 Halbtages- und Tageswanderungen, Tagesbusreisen zu Wanderzielen, Bergtouren, Mehrtagesausflüge und gesellige Vereinsabende gestalten unser Jahr. Derzeit hat unser Verein 148 Mitglieder.

40 Jahre Wanderfreunde Ostfildern sind auch 40 Jahre aktives Miteinander. Viele Mitglieder haben in dieser Zeit durch ihre Ideen und ihren Einsatz unserem Verein ein positives Erscheinungsbild gegeben. Unser Verein wünscht sich aber nicht nur aktive Mitarbeit, sondern möchte auch für alle etwas zurückgeben in Form von Freizeitspaß in harmonischer Gemeinschaft.

Wann wir unser 40jähriges feiern dürfen, werden die nächsten Monate zeigen. Der im Programm vorgesehene Termin im April ist aufgrund der derzeitigen Situation nicht haltbar.

Allen Mitgliedern sei an dieser Stelle für ihren Einsatz und ihre Vereinstreue gedankt.