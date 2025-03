Bei Unfall in Plochingen schwer verletzt: 56-Jähriger sitzt mit 2,8 Promille auf Gleisen und wird von Zug erfasst

Bei Unfall in Plochingen schwer verletzt

1 Der Mann wurde bei dem Unfall schwer an den Beinen verletzt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Aaron Klewer

Ein 56-Jähriger wurde am Freitagabend bei Plochingen (Kreis Esslingen) von einem Zug erfasst. Der Mann wurde dabei schwer an den Beinen verletzt und musste vom Notarzt behandelt werden, bevor er in eine Klinik gebracht wurde.











Ein 56 Jahre alter Mann ist am Freitagabend in Plochingen (Kreis Esslingen) von einem Zug erfasst und verletzt worden. Der stark alkoholisierte Mann lief nach Angaben der Polizei gegen 21 Uhr auf den Gleisen in Richtung Bahnhof.

Kurz vor der Station setzte er sich hin, offenbar weil er Schmerzen in den Beinen hatte. Kurz darauf erfasste ihn ein herannahender Zug mit etwa 60 km/h. Dessen Fahrzeugführer hatte noch versucht zu bremsen, konnte aber nicht mehr rechtzeitig stoppen.

Mann schwer verletzt – Strecke gesperrt

Für die Einfahrt in den Bahnhof hatte er zuvor bereits gebremst. Nach dem Unfall alarmierte er sofort die Rettungskräfte. Der 56-Jährige erlitt Verletzungen an den Beinen und musste vor Ort von einem Notarzt behandelt werden. Der Rettungsdienst brachte ihn dann in ein Krankenhaus. Die Bahnstrecke musste im Anschluss für eine Stunde gesperrt werden.