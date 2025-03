Bei Unfall in Köngen schwer verletzt: 14-Jähriger fährt mit E-Scooter über rote Ampel und wird von Auto erfasst

Bei Unfall in Köngen schwer verletzt

1 Der 14-Jährige musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO/ Gelhot

Ein 14-Jähriger hat am Dienstag in Köngen (Kreis Esslingen) eine Fußgängerampel bei Rot mit seinem E-Scooter überfahren. Ein 19-jähriger Autofahrer versuchte noch zu bremsen, erfasste den Jugendlichen aber frontal. Der 14-Jährige wurde schwer verletzt.











Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer hat am Dienstagabend in Köngen (Kreis Esslingen) einen schweren Unfall verursacht. Er war nach Angaben der Polizei gegen 20.40 Uhr gemeinsam mit einem 16-jährigen Begleiter auf einem E-Scooter auf dem Radweg entlang der Bahnhofstraße in Richtung Wendlingen unterwegs.

An der Einmündung zur Unterensinger Straße überquerte er zunächst eine Fahrbahn und fuhr auf die Mittelinsel. Dort hielt er nicht an, obwohl die Ampel rot zeigte und fuhr auch über die zweite Fahrbahn in Richtung Köngen.

16-jähriger Mitfahrer springt auf Verkehrsinsel ab

Sein Mitfahrer sprang auf der Mittelinsel ab, während der 14-Jährige frontal von einem VW Tiguan angefahren wurde. Dessen 19-jähriger Fahrer hatte noch versucht zu bremsen, als er bei Grün über die Ampel fuhr, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern.

E-Scooter wird in Gegenverkehr geschleudert – 14-Jähriger schwer verletzt

Durch den Aufprall wurde der E-Scooter auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte dort gegen einen VW, den eine 28-Jährige steuerte. Während der 16-jährige Mitfahrer und die beiden Autofahrer unverletzt blieben, erlitt der 14-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der VW Tiguan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Roller und den beiden Autor wird von der Polizei auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Zudem stellte die Polizei fest, dass der E-Scooter ohne gültige Versicherung unterwegs war.