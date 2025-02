Bei Testspiel in Benningen: 19-jähriger Fußballer muss auf dem Rasen reanimiert werden

Bei Testspiel in Benningen

1 Der Vorfall ereignete sich auf dem neuen Kunstrasenfeld beim TSV 1899 Benningen. Foto: Archiv (avanti)

Der junge Spieler des TSV 1899 Benningen (Kreis Ludwigsburg) bricht am Samstag bei einem Testspiel zweier A-Ligisten im Bezirk Enz/Murr plötzlich zusammen. Er befindet sich in kritischem Zustand.











Dramatische Szenen haben sich am Samstagnachmittag in einer Fußballpartie zwischen zwei Kreisligisten abgespielt: Im Freundschaftsspiel zwischen dem TSV 1899 Benningen und dem TV Möglingen im Bezirk Enz/Murr brach in der zweiten Halbzeit ein junger Benninger Spieler plötzlich zusammen und blieb regungslos liegen. Auf dem Kunstrasenplatz versuchten Umstehende sofort, den 19-Jährigen zu reanimieren. Der Notarzt kam kurz darauf dazu.

Der Rettungsdienst brachte den Spieler ins Krankenhaus, dort befindet er sich auf der Intensivstation. Um sein Leben muss weiter gebangt werden. „Wir können nur hoffen“, sagte der Sportliche Leiter Marcel Storz am Sonntagmorgen. Der Schock im Verein sitzt tief, sagte Abteilungsleiter Steffen Bunderla, der selbst nicht vor Ort war.

Seelsorger kümmern sich um Mitspieler

Auch beim Bezirk Enz/Murr ist man schockiert. „Wir hoffen auf die Genesung des Spielers“, so der Vorsitzende Ingo Ernst. Beim württembergischen Fußballverband sei psychologische Hilfe für die Teams und den Schiedsrichter erbeten worden. Seelsorger hatten sich bereits am Sportplatz um die Spieler der beiden Mannschaften und alle Beteiligten gekümmert.