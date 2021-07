1 Ein Einbrecher war in eine Esslinger Gaststätte eingebrochen und hatte Bargeld gestohlen. Die Belegschaft konnte den Mann festhalten. Foto: picture alliance/dpa/Silas Stein

In Esslingen wurde ein Einbrecher auf frischer Tat von der Belegschaft der Gaststätte ertappt, in die er eingebrochen war. Die Polizei nahm den Mann fest.

Esslingen -

In einer Esslinger Gaststätte konnte ein Einbrecher auf frischer Tat geschnappt werden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, verschaffte sich ein 24-Jähriger gegen 1.15 Uhr in der Nacht auf Montag gewaltsam Zutritt zu den Räumen einer Gaststätte in der Rennstraße in Esslingen.

Innen brach er eine Kasse auf und leerte sie.

Jedoch konnte die Belegschaft des Lokals den jungen Mann dabei überraschen und festnehmen. Der Mann wurde festgehalten, bis die Polizei eintraf.

Bei den erforderlichen Maßnahmen konnten die Beamten auch das Diebesgut sicherstellen, welches der Mann noch bei sich trug. Am Montagmorgen wurde der Mann wieder entlassen, nachdem alle Maßnahmen der Polizei abgeschlossen waren.