A8 Richtung Karlsruhe: Teilsperrung der Autobahn auf Höhe Oberaichen sorgt für Stau

Autofahrer müssen derzeit auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe mit Verzögerungen rechnen. (Archivbild)

Autofahrer müssen an diesem Freitag auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen dem Flughafen und dem Autobahnkreuz Stuttgart Geduld mitbringen. Aktuell laufen dort Bergungsmaßnahmen eines Lastkraftwagens.











Am Freitagmorgen kommt es auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe zwischen dem Flughafen und dem Autobahnkreuz Stuttgart zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Laut Polizeibericht ist der Grund ein Lkw, der aus bislang ungeklärter Ursache kurz nach der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen nach rechts von der Fahrbahn abkam und dann in den den Grünstreifen geriet.

Aktuell (Stand 10.30 Uhr) gibt es einen Stau von ca. 5 Kilometern. Der Lkw, der laut Polizei nicht beschädigt ist, wird mit einem Kran geborgen. Der Beschleunigungsstreifen sowie der rechte Fahrstreifen sind derzeit gesperrt. Die Polizei geht davon aus, dass die Bergungsarbeiten noch bis etwa 12.00 Uhr andauern werden.