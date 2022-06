1 Ein Mann ist auf einem Feldweg im Kreis Ludwigsburg verstorben. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Eine Frau hat am Dienstagvormittag auf einem Feldweg bei Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) eine Leiche entdeckt. Derzeit ist die Identität des Mannes noch unbekannt, weshalb die Polizei um Hinweise bittet. Anzeichen eines Gewaltverbrechens gibt es jedoch nicht. Nach ersten Ermittlungen, war der Tote gegen 11.15 Uhr mit dem Fahrrad vom Vöhringer Weg in Schwieberdingen in Richtung Landesstraße unterwegs. Aus ungeklärter Ursache er wohl zu Fall, der Sturz führte wohl zum Tode.

So sieht der Tote aus

Der Mann, ist um die 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, von hagerer Statur und war bekleidet mit einem gestreiften T-Shirt, dunkelblauer Jeans und blauen Trekkingschuhen der Marke Adidas. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder der Identität des Verstorbenen geben können, werden gebeten sich unter 07 11 / 68 69 0 zu melden.