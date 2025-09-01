Bei Schlaitdorf und Münsingen: 42-Jähriger zwingt Autofahrer zu Notbremsungen – Führerschein beschlagnahmt

1 Die Polizei konnte den Fahrer stoppen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Ein 42-Jähriger hat am Sonntagabend auf der B312 und B28 bei Schlaitdorf (Kreis Esslingen) Verkehrsteilnehmende gefährdet. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.











﻿ Ein 42 Jahre alter Autofahrer hat am Sonntagabend auf den Bundesstraßen B312 und B28 im Kreis Esslingen mehrere Verkehrsteilnehmer schwer gefährdet. Wie die Polizei berichtet, fuhr etwa ein 29-Jähriger gegen 18.15 Uhr mit seinem Audi auf der B312 von Stuttgart in Richtung Metzingen. Bei der Abfahrt Schlaitdorf fuhr dann ein grauer Mitsubishi Colt in falscher Richtung über die Ausfahrt und quer über zwei Spuren auf die Fahrbahn.

Der Audi-Fahrer konnte eine Frontalkollision nur durch Notbremsung und Ausweichen verhindern. Der Mitsubishi setzte seine Fahrt in Richtung Metzingen fort. Auf Höhe der Abfahrt Metzingen-Ost ordnete sich der Wagen dann zunächst in die Ausfahrtsspur ein. Plötzlich zog der Fahrer jedoch ohne Blinken nach links zurück auf die B28.

Ein Mercedes-Fahrer konnte einen Unfall erneut nur durch eine Vollbremsung verhindern. Schließlich wurde der Mitsubishi im Rahmen einer Fahndung auf der B465 bei Rietheim gestoppt. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 42-Jährigen sofort und leitete ein Strafverfahren ein.

Das Polizeirevier Münsingen bittet um Hinweise von weiteren Verkehrsteilnehmern, die durch den grauen Mitsubishi Colt mit Reutlinger Kennzeichen gefährdet wurden. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07 381 / 93 64 0 an die Polizei wenden.