Unwetter in Kirchheim Zwei Steigen nach Hangrutsch gesperrt

Der starke Regen richtet weiterhin vielerorts Schaden an: Am Freitagnachmittag mussten mehrere Straßen wegen Überflutungen gesperrt werden. An der Plochinger Steige und der kleinen Steige in Ötlingen Richtung Golfplatz kam es zu Hangrutschungen.