Andrang in Erkenbrechtsweiler Erneut zahlreiche Winterausflügler auf der Schwäbischen Alb

Auch an diesem Wochenende hat es viele Menschen auf die Schwäbische Alb gezogen. In Erkenbrechtsweiler (Kreis Esslingen) führte das wieder zu vollen Parkplätzen und viel Betrieb an den Rodelhängen.