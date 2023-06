1 Die Feuerwehr rückte zu einem brennenden Feld nach Rastatt aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Feuerwehr ist am Montag zu einem brennenden Feld nach Rastatt ausgerückt. Nach gut einer Stunde war der Brand gelöscht.















Link kopiert

Ein frisch abgeerntetes Feld ist am Montagnachmittag in der Nähe von Rastatt in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, breitete sich das Feuer auf mehreren Tausend Quadratmetern aus.

Die Feuerwehr hatte den Brand nach gut einer Stunde gelöscht. Nach Angaben der Polizei entstand ein geringer Sachschaden. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar.