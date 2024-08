Bei Olympia-Abschlussfeier: Hollywoodstar Tom Cruise seilt in Paris von Stadiondach ab

1 Tom Cruise seilt sich vom Stadiondach ab. Foto: dpa/Martin Meissner

Bei der Abschlussfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris hat sich Superstar Tom Cruise am Sonntagabend vom Dach des Stade de France abgeseilt und dabei die Olympische Flagge in Empfang genommen.











Spektakulärer Stunt à la Hollywood: Bei der Abschlussfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris hat sich Superstar Tom Cruise am Sonntagabend vom Dach des Stade de France abgeseilt und dabei die Olympische Flagge in Empfang genommen. Nach einem kurzen Lauf durch die Zuschauermenge raste der 62-jährige Hollywood-Star anschließend mit der Fahne auf dem Motorrad durch das nächtliches Paris. Für die symbolische Übergabe des Staffelstabs an Los Angeles hat Cruise demnach auch schon vorab Video-Sequenzen auf beiden Seiten des Atlantiks gedreht.

Tom Cruise mit der Olympischen Flagge. Foto: AFP/BERTRAND GUAY

Die Fahne war zuvor zu den Klängen der olympischen Hymne eingeholt und symbolisch von Bürgermeisterin Anne Hidalgo an die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, übergeben worden. Die Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien richtet 2028 die nächsten Olympischen Spiele aus.

Lindemann und Rendschmid tragen Flagge

Der Abschluss der Olympischen Sommerspiele in Paris war mit einem Fahnenmeer, einer Karaoke-Party und letzten Medaillenauszeichnungen gefeiert worden. Die vielen tausend Sportlerinnen und Sportler zogen am Sonntagabend - angeführt von ihren Fahnenträgern - ins Stade de France.

Lindemann und Rendschmid tragen die deutsche Flagge. Foto: dpa/Jan Woitas

Die deutsche Flagge wurde von der Triathletin Laura Lindemann und dem Kanuten Max Rendschmid getragen, die beide Gold gewonnen hatten. An den Olympischen Spielen in der französischen Hauptstadt hatten rund 10.500 Athleten aus 203 Ländern teilgenommen.