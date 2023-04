1 Die Polizei hatte seit Mitte März nach dem Mann fahndet. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Am vergangenen Freitag entdeckte ein Zeuge in einem unwegsamen Waldstück bei Oberboihingen (Kreis Esslingen) einen Toten. Die Polizei kann durch eine Obduktion ermitteln, dass es sich um einen 51-jährigen Vermissten handelt.















Ein 51-Jähriger aus Oberboihingen (Kreis Esslingen), der seit dem 11. März vermisst wurde, ist am vergangenen Freitag tot aufgefunden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge am Freitagvormittag einen Leichnam in einem unwegsamen Waldstück zwischen Oberboihingen und Lindorf entdeckt und die Polizei alarmiert. Der zunächst unbekannte Tote wurde am Mittwoch obduziert. Dadurch konnten die Beamten ihn identifizieren. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/