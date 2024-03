Bei Nürtingen: Spaziergängerin lebensgefährlich verletzt

1 Die 67-Jährige wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa/Felix Heyder

Eine 67 Jahre alte Frau ist auf einem Weg im Kreis Esslingen schwer verletzt worden. Der Unfallhergang ist bislang unklar, die Polizei bittet um Hinweise.











Lebensgefährliche Verletzungen hat sich eine Fußgängerin bei einem Sturz am Freitagmittag auf einem Radweg im Tiefenbachtal bei Nürtingen (Kreis Esslingen) zugezogen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 67-Jährige gegen 13.30 Uhr zusammen mit ihrem Hund, welchen sie an einer Schleppleine mitführte, auf dem asphaltierten Radweg von Nürtingen kommend in Richtung Lehrhof Tiefenbach unterwegs. Circa 40 Meter vor der Einmündung zum Lehrhof kam die Frau aus bislang nicht geklärter Ursache zu Fall und zog sich hierbei schwerwiegende Kopfverletzungen zu.

Ein Rettungsdienst versorgte sie noch vor Ort, dann wurde die Frau mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise gegeben können, sich unter der Telefonnummer 0711/3990420 zu melden.