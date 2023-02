1 Die Rettungskräfte wurden während des Einsatzes behindert. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Der Rettungsdienst wird zu einem Notfall mit einem Kind nach Heilbronn gerufen. Vor Ort geht ein Nachbar die Einsatzkräfte an und blockiert dann auch noch den Rettungswagen. Die Sanitäter verlieren wertvolle Zeit, der Nachbar reagiert höhnisch.















Ein 36 Jahre alter Mann soll am Montagabend Rettungskräfte bei einem Einsatz in Heilbronn-Biberach verbal angegangen haben. Außerdem habe er den Rettungswagen mit seinem Fahrzeug teilweise blockiert.

Wie die Polizei berichtet, war die Rettungswagenbesatzung gegen 22.15 Uhr zu einem Notfall mit einem Kind in die Rilkestraße gerufen worden. Als die Einsatzkräfte den Rettungswagen in einer Hofeinfahrt parkten, kam es zunächst zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung mit dem 36-jährigen Nachbarn. Während sich die Rettungskräfte in der Wohnung um das Kind kümmerten, soll der Mann sein Fahrzeug so in die Einfahrt geparkt haben, dass der Rettungswagen teilweise blockiert war.

Als die Einsatzkräfte mit dem Kind aus dem Haus kamen und ins Krankenhaus fahren wollten, konnten sie nur mit großem Zeitaufwand und der Hilfe von anderen anwesenden Personen aus der Einfahrt herausfahren. Laut Polizei soll der 36-Jährige die Situation von seinem Fenster aus beobachtet und beim Ausparken des Rettungswagens gar applaudiert haben. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Behinderung von hilfeleistenden Personen rechnen.