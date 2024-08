Bei Mannheim: Unfall auf A6 – Sperrung und fünf Verletzte

1 Bei den Rettungsmaßnahmen sei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Nach einem Auffahrunfall mit Verletzten war die Autobahn 6 nahe Mannheim-Sandhofen am Abend für etwa eine Stunde gesperrt - in Richtung Viernheimer Dreieck. Nach Angaben der Polizei musste ein Autofahrer in einem Baustellenbereich stark bremsen, was der dahinter Fahrende noch rechtzeitig bemerkte, der darauffolgende jedoch nicht mehr. So sei dieser Fahrer auf den Wagen vor ihm aufgefahren, der dadurch in das Heck des ersten Fahrzeugs geschoben wurde.

Auch Kleinkind unter den Verletzten

Durch den Aufprall wurden fünf Insassen leicht verletzt. Sie mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei berichtete. Unter den Verletzten befand sich demnach auch ein Kleinkind.

Bei den Rettungsmaßnahmen sei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen. Für dessen Landung musste die Fahrbahn in Richtung Viernheimer Dreieck gesperrt werden, so die Polizei. Auf der Gegenrichtung sei es parallel ebenfalls zu Verzögerungen gekommen. Dort musste ein Auto wegen eines geplatzten Reifens abgeschleppt werden, wie es in der Mitteilung weiter hieß.