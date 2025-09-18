Kreisliga-Spiel in Stuttgart: Schiedsrichter bricht Partie nach Schlägerei ab – Spieler muss ins Krankenhaus

1 Der Schiedsrichter zog mehrfach die Rote Karte – in der Kreisliga B musste ein Spiel nach etlichen Platzverweisen abgebrochen werden (Symbolbild). Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten in der Kreisliga B führt nicht nur zu einem Spielabbruch, sondern auch zu polizeilichen Ermittlungen – gegen mehrere Beschuldigte.











Wieder ist es im Amateurfußball zu einem Spielabbruch gekommen: Bereits am vergangenen Sonntag eskalierte die Situation in der Kreisliga B Stuttgart/Böblingen zwischen dem FC Stuttgart-Canntsatt und dem TSV Birkach II in der Schlussphase der Partie völlig. „In der 85. Minute gab es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen beiden Mannschaften“, bestätigte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung.

Zuvor hatte das regionale Fußballportal „FuPa“ berichtet. Demnach gab es insgesamt vier Platzverweise, bevor das Spiel abgebrochen wurde. „ Aus einem normalen Foulspiel heraus trat der Gästespieler den unten liegenden FC-Spieler mit Absicht ins Gesicht, daraufhin kam es zum Schubsen der einen oder anderen Spieler am Ort“, wird der FC Stuttgart-Canntstatt bei „FuPa“ zu den Vorfällen zitiert. Fünf bis sechs Gäste hätten einen der Spieler aus Cannstatt plötzlich mit Faustschlägen auf die Seitenlinie an den Zaun gedrängt.

Auch der TSV Birkach meldete sich zu Wort – und beschrieb das Geschehen etwas anders. Die überwiegend irakischstämmigen Spieler in der zweiten Mannschaft unterhielten sich „intern untereinander oft sehr laut und emotional“, was ihrer Mentalität entspreche, so ein Funktionär des Vereins gegenüber „FuPa“. Dies wirke für „uns Deutsche manchmal etwas befremdlich“ – und könne als aggressiv wahrgenommen werde.

Polizeiliche Ermittlungen dauern an

Nach Darstellung des Spielertrainers der zweiten Mannschaft sei ein am Boden liegender Spieler der Birkacher von einem Spieler des FC Stuttgart-Cannstatt von hinten in den Rücken getreten worden. Auf einem Foto seien Abschürfungen durch den Stollen des Fußballschuhs deutlich sichtbar. Der Spielertrainer selbst behauptete außerdem, vom selben Gegenspieler, der den anderen getreten haben soll, mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden zu sein.

Die Polizei hat diese Details noch nicht aufgedröselt. „Der Auslöser für den Streit ist noch unklar, wir gehen momentan eher von einer Nichtigkeit aus“, so die Sprecherin. Bei der Schlägerei auf dem Feld seien zwei Spieler leicht verletzt worden, ein 22-Jähriger musste laut Polizei im Krankenhaus behandelt werden. „Wir haben insgesamt fünf bis sechs Beschuldigte aus beiden Mannschaften ermittelt – es könnten aber noch mehr werden“, sagte die Polizeisprecherin. Die Ermittlungen dauerten an.

