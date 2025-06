MHP-Arena nicht betroffen: Stromausfall während Ed-Sheeran-Konzert in Bad Cannstatt

8 Stromausfälle in Bad Cannstatt: Ed Sheeran blieb in der MHP-Arena davon verschont. Foto: Ferdinando Iannone

In Bad Cannstatt ist es am Sonntagabend zu mehreren Stromausfällen gegeben. Nur ein paar Straßen weiter setzte Popstar Ed Sheeran in der MHP-Arena zum Finale seines Konzerts an.











Link kopiert

Plötzlich war es dunkel in Teilen von Bad Cannstatt: Am Sonntagabend ist in mehreren Haushalten des Stuttgarter Stadtteils der Strom ausgefallen. Gegen 22.15 Uhr gingen die Lichter rund um die König-Karls-Brücke am Neckar aus – ganz in der Nähe der MHP-Arena, in der Popstar Ed Sheeran gerade zur finalen Runde seiner Bühnenshow ansetzte.

Nach Angaben des Energieversorgers Stuttgart Netze kam es zu Stromausfällen in drei Versorgungsbereichen in Bad Cannstatt. Zwei davon dauerten rund 30 Minuten, eine Unterbrechung zog sich knapp eine Stunde hin.

Ein Tierbiss sei die Ursache für den Stromausfall gewesen, teilte Stuttgart-Netze-Sprecher Maximilian Hugger auf Anfrage unserer Redaktion mit. Um welches Tier es sich gehandelt hat, ließe sich nach dem Biss in ein Kabel mit 10.000 Volt nicht mehr genau sagen. „Der Vorfall wird derzeit detailliert untersucht.“

Ed Sheeran trat am Wochenende zweimal in der MHP-Arena auf. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Doch vor allem war der Stromausfall ziemlich dicht dran am Stadion des VfB Stuttgart. Dort liefen zu der Zeit gerade Comic-Clips auf riesigen plektronförmigen Leinwänden und über wuchtige Lautsprechertürme erklangen die Gitarrenriffs von Ed Sheeran, der zum Finale auf der Drehbühne ansetzte. Von den Stromausfällen war im Stadion allerdings nichts zu merken. Das Konzert des Künstlers verlief unterbrechungsfrei – im Gegensatz zur Vorband Tori Kelly, die ihre Show aufgrund einer Tontechnikpanne abbrechen mussten.

Viel Technik im Einsatz beim Konzert von Ed Sheeran

Beim Konzert war viel Technik im Einsatz, um den rund 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ein buntes Spektakel zu bieten. „Es war glücklicherweise nicht die Arena betroffen“, sagt Hugger. Der Grund: Die Arena liege in einem anderen Versorgungsring und habe eine eigene Umspannstation. Der Nager hätte also direkt in der Trafostation der MHP-Arena ein Kabel anknabbern müssen, um das Konzert abrupt zu beenden. Grundsätzlich ließe sich aber auch ein Stromausfall im Stadion nicht grundsätzlich ausschließen.

Laut Hugger gibt es rund 1000 Umspannstationen in Stuttgart. Die Landeshauptstadt sei im bundesweiten Vergleich gut aufgestellt. Während die durchschnittliche Unterbrechungsdauer je Stromkunde bei rund 13 Minuten pro Jahr dauere, liege der Wert in Stuttgart bei rund acht Minuten.