Bei Hockenheim: Ein Toter nach schwerem Unfall auf A6

1 Für den 28-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Ein Autofahrer touchiert auf der Autobahn 6 bei Hockenheim einen Anhänger, kommt ins Schleudern und bleibt auf der linken Spur liegen. Ein herannahendes Auto kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.











Link kopiert

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 6 in Höhe des Dreiecks Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Autofahrer gestorben. Der 28-Jährige sei nach Angaben der Polizei auf dem linken Fahrstreifen unterwegs gewesen, als er den Anhänger eines Autos touchiert habe. Danach sei sein Wagen gegen die Mittelleitplanke geprallt und auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen gekommen. Ein dahinter fahrender 27-Jähriger konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der 27-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 28-Jährige starb noch an der Unfallstelle. In dem Auto mit Anhänger blieben Fahrer und Beifahrerin unverletzt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft müsse nun ein Sachverständiger klären, wie es genau zu dem Unfall kam.

Die Fahrbahn in Richtung Mannheim war für mehrere Stunden komplett gesperrt worden. Nach dem Unfall in den Morgenstunden war sie erst gegen Mittag wieder voll befahrbar. Die Polizei hatte in der Zwischenzeit Autofahrer gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren – auch im Hinblick auf das Glücksgefühle-Festival, das ganz in der Nähe auf dem Hockenheimring stattfindet. Es gelte als unwahrscheinlich, dass der Unfall mit dem Festival in Zusammenhang steht.