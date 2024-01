Bei Heidelberg: Mann bekommt Hustenanfall – Mercedes überschlägt sich

1 Eine Landstraße war wegen des Unfalls gesperrt (Symbolbild). Foto: Patrick Seeger/dpa/Patrick Seeger

Bei einem spektakulären Unfall im Rhein-Neckar-Kreis wird eine Frau und ihr Hund eingeklemmt. Die Unfallursache ist kurios. Die Details:











In der Nähe von Heidelberg ist es am Mittwochmittag zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Auf einer Landstraße zwischen Eberbach in und Unterdielbach (Rhein-Neckar-Kreis) verschluckte sich ein 78-jähriger Daimler-Benz-Fahrer so sehr verschluckt, dass er erst einen Hustenanfall hatte – und dann die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Mercedes kam ins Schlingern, dann touchierte er mit der Vorderachse den Bordstein, der das Fahrzeug zum Kippen brachte.

Anschließend rutschte der Daimler eine Böschung hinab und blieb dort auf dem Dach liegen. Der 70-Jährige konnte sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien, während seine Frau im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten zur Hilfe.

Die 70-Jährige sowie der gemeinsame Hund des Ehepaares konnten kurze Zeit später aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die 70-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht, während der Hund zu einem Tierarzt gebracht wurde. Die Straße war während der Rettung komplett gesperrt, an dem Auto entstand ein Totalschaden.