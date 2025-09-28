Bei Grafenau-Dätzingen: Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

1 Tödlicher Verkehrsunfall bei Grafenau. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Am Sonntagnachmittag kommt es zwischen Grafenau und Weil der Stadt-Schafhausen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Mensch stirbt.











Auf der Landesstraße 1182 (L 1182) zwischen Grafenau-Döffingen und Weil der Stadt-Schafhausen (beides Kreis Böblingen) ist es bei der Abzweigung Dätzingen am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Das berichtet die Polizei.

Demnach wollte ein 67-Jähriger gegen 14.30 Uhr mit seinem Mercedes von Darmsheim kommend in Richtung Dätzingen nach links abbiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen 59-Jährigen, der mit seinem Motorrad in Richtung Döffingen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 59-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Strecke war während der Unfallaufnahme für etwa vier Stunden gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter bestellt. Zudem wurde der Führerschein des Autofahrers beschlagnahmt. Die Ermittlungen hat die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen.