1 Exhibitionist in Herrenberg: Die Polizei ist auf Zeugenhinweise angewiesen. Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann / Eibner-Pressefoto

Ein unbekannter Mann spricht am Mittwochmittag bei einer Gleisunterführung in Herrenberg zwei junge Mädchen an und entblößt ich vor ihnen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.















Link kopiert

Zwei elfjährige Mädchen hatten am Mittwoch eine äußerst unschöne Begegnung nahe einer Schule in Herrenberg (Kreis Böblingen). Wie die Polizei berichtet, sprach ein bislang unbekannter Mann die beiden Mädchen an, als sie gegen 13 Uhr auf dem Rückweg von der Schule zu Fuß im Bereich der Gleisunterführung zwischen Schießtäle und Friedrich-Fröbel-Straße unterwegs waren. Der Unbekannte habe die Mädchen nach einer Toilette gefragt. Als diese ihm jedoch nicht weiterhelfen konnten, habe er sich sich in den Schritt gegriffen.

Die Schülerinnen seien daraufhin zügig weiter in Richtung Friedrich-Fröbel-Straße gegangen, während der Unbekannte ihnen gefolgt sei. Als die beiden Mädchen sich noch einmal umdrehten, habe der Täter sein Glied aus der Hose geholt und sich vor den Kindern entblößt. Die beiden Mädchen seien daraufhin schnell nach Hause gegangen.

Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Der Mann soll etwa 50 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Zentimeter groß gewesen sein. Er soll eine blaue Jeans, ein schwarzes T-Shirt und darüber eine dunkle Joggingjacke getragen haben. Zudem soll er Brillenträger sein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0800 / 110 02 25 oder unter der Adresse hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de auch per Mail.