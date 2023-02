1 Der junge Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus (Symbolbild). Foto: dpa/Bert Spangemacher

Ein 16-Jähriger flieht mit dem Auto in Konstanz vor der Polizei. Auf seiner Flucht kommt er von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Er und sein Beifahrer werden schwer verletzt.















Ein 16-Jähriger ist mit einem Auto vor einer Polizeikontrolle geflohen und in Konstanz von der Straße abgekommen - dabei wurden er und sein 19-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Der 19-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei vom Samstag lebensgefährliche Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 16-jährige Fahrer kam mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus.

Auto kommt in Rechtskurve von Straße ab

Beamte wollten nach den Angaben am frühen Samstagmorgen den Wagen kontrollieren. Der 16-Jährige befolgte demnach zunächst die Anhaltesignale des Streifenwagens, gab aber unvermittelt Vollgas, als die Beamten sich dem Wagen zu Fuß näherten. Die Beamten verloren den Wagen zunächst aus den Augen.

Laut Polizei kam das Auto wenig später in einer Rechtskurve von der Straße ab, fuhr gegen einen Baum und prallte dann gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Der Aufprall sei so stark gewesen, dass der geparkte Wagen mehrere Meter weit geschleudert wurde und schließlich umkippte. Die Feuerwehr musste die beiden nach dem Unfall aus dem Auto befreien. Wem das Auto gehörte, in dem der 16-Jährige saß, war zunächst unklar. Laut einem Sprecher ist das Auto allerdings nicht gestohlen worden.