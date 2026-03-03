Bei Filderstadt-Plattenhardt: Unfall auf B27 sorgt für Chaos im Berufsverkehr Richtung Stuttgart

1 An dem Unfall waren vier Fahrzeuge beteiligt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Vier Fahrzeuge kollidieren am Dienstagmorgen auf der B27 bei Plattenhardt in Fahrtrichtung Stuttgart. Verkehrsteilnehmer brauchen Geduld im Berufsverkehr.











Ein Auffahrunfall, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren, hat am Dienstagmorgen auf der B27 bei Filderstadt-Plattenhardt für einen langen Stau im morgendlichen Berufsverkehr in Fahrtrichtung Stuttgart gesorgt.

Wie ein Sprecher der Reutlinger Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, kam es gegen 6.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zu dem Unfall zwischen den vier Fahrzeugen, die auf der linken Spur in Richtung Stuttgart unterwegs waren. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch hoher Schaden, der noch nicht genau beziffert werden kann. Mindestens drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

B27: Fahrbahn nach Unfall wieder frei

Gegen 7.30 Uhr war die Unfallaufnahme beendet und die Fahrbahn wieder frei. Kurz vor 8 Uhr hat die Staulänge zwar abgenommen, Verkehrsteilnehmer müssen in diesem Bereich trotzdem noch mit Behinderungen rechnen.