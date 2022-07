1 In einem Interregio-Express wurde offenbar eine Steckdose manipuliert. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Reisender will in einem Interregio-Express eine Steckdose benutzen und erleidet dabei einen Stromschlag. Ein Zeuge bemerkt dies und ruft die Bundespolizei.















Ein bislang unbekannter Täter hat in einem Interregio-Express offenbar eine Steckdose manipuliert. Ein Reisender erlitt dadurch einen leichten Stromschlag. Die Polizei sucht nun diesen Reisenden und bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Bundespolizei berichtet, fuhr ein Mann am vergangenen Mittwoch gegen 16 Uhr mit dem IRE von Stuttgart aus in Richtung Karlsruhe, als er bemerkte, wie ein ihm gegenübersitzender Reisender bei dem Versuch die Steckdose des Zuges zu benutzen, wohl einen leichten Stromschlag erlitt. Als der Zeuge die Steckdose näher betrachtete, stellte er offenbar fest, dass daran manipuliert worden war. Dies meldete er der Bundespolizei.

Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

Der geschädigte Reisende wurde durch den Vorfall laut dem Zeugen wohl nicht verletzt und verließ den Zug an einem bislang unbekannten Halt. Alarmierte Einsatzkräfte konnten schließlich feststellen, dass ein Unbekannter an der Steckdose tatsächlich manipuliert hatte. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der Geschädigte des Vorfalls sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/870350 bei der Bundespolizei zu melden.

Die Bundespolizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, Steckdosen in Zügen vor der Benutzung entsprechend visuell auf Manipulationen zu überprüfen. „Sollte eine entsprechende Veränderung festgestellt werden, informieren Sie bitte das Zugpersonal oder die Bundespolizei über den Sachverhalt und berühren sie die manipulierte Stromeinheit nicht“, schreibt die Bundespolizei am Ende ihrer Pressemitteilung.