Bei Esslingen aufgefahren: Drei Autos bei Unfall auf B 10 beschädigt – 16.500 Euro Schaden

Vollsperrung an B 10 Abfahrt Drei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall in Hochdorf

An der Auffahrt der B 10 bei Hochdorf (Kreis Esslingen) sind am Montag zwei Autos zusammengestoßen, weil ein 48-Jähriger beim Abbiegen in den auf der Gegenspur wartenden Verkehr fuhr. Drei Personen wurden verletzt.