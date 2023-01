1 In Familien drückt sich Verbundenheit auch über Kosenamen aus. Foto: imago//

Pups, Tulli oder Bärli – was die Wissenschaft über Koseformen zwischen Eltern und Kindern und bei Paaren herausgefunden hat.















Link kopiert

Dass die Verwendung von Kosenamen nichts über die Nähe in einer Familie aussagen muss, zeigt ein Blick auf die deutsche Sippe schlechthin, die Manns. Bibi (Michael), Medi (Elisabeth), Mönle (Monika), Gölchen (Golo), Eissi (Klaus) und Eri (Erika) – so riefen Großautor Thomas Mann und seine Frau Katia ihre sechs Söhne und Töchter und nannten sie auch in Briefen aneinander so.