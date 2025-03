1 Dem Pokal-Halbfinale so nah: Die SGM Wendlingen/Ötlingen (links Jenny Schmid ) verliert knapp gegen den VfB II. Foto: /Pressefoto Rudel/Jens Lommel

Mit vier Punkten Rückstand hat die SGM Wendlingen/Ötlingen den Aufstiegsplätze fest im Blick. Für die Frauen des TSV Deizisau heißt es hingegen den Verletzungssorgen zu trotzen. Abhilfe soll ein Neuzugang aus Karlsruhe schaffen.











Für die Fußballfrauen des TSV Deizisau rollt am Sonntag der Ball in der Regionenliga wieder. Und auch für die SGM Wendlingen/Ötlingen geht es nach der Lastminute-Niederlage im Pokal gegen den VfB Stuttgart II in der Landesliga wieder los.