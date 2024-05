Bei Bushido-Konzert in Stuttgart: VfB-Profis überreichen Geschenke an Gangster-Rapper

1 Bushido gastierte am Dienstag in Stuttgart – und wurde von VfB-Profis überrascht. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Bushido gastierte am Dienstag in der ausverkauften Porsche-Arena in Stuttgart. Im Publikum waren auch einige VfB-Profis, die Geschenke für den Rapper im Gepäck hatten. In einem emotionalen Insta-Post bedankte sich der Musiker und gratulierte dem VfB.











Nach acht Jahren Bühnenabstinenz hat Bushido am vergangenen Dienstag auch in der Stuttgarter Porsche-Arena Halt gemacht. Und wenn der Gangster-Rapper ruft, kommen seine Anhänger in Scharen – so war die Arena mit 6000 Fans restlos ausverkauft. Inmitten der Zuschauer befanden sich auch einige VfB-Profis, die etwas Besonderes für den Musiker im Gepäck hatten.

Doch wie kam es dazu?

VfB-Profi und DFB-Newcomer Maxmilian Mittelstädt ist bekennender Bushido-Fan, und so wurde im Rahmen des Stuttgart-Konzerts ein Treffen arrangiert. Hinter den Kulissen gab es dann auch eine Überraschung für den Rapper: Mittelstädt hatte nicht nur vier seiner Team-Kollegen – die Torhüter Alexander Nübel, Fabian Bredlow und Florian Schock sowie den Abwehrspieler Leonidas Stergiou – mit dabei, sondern auch gleich zwei besondere Geschenke für den 45-Jährigen: Ein Mittelstädt-Trikot mit Unterschriften aller VfB-Profis sowie ein DFB-Trikot mit der Rückenaufschrift „König für immer“ und der Zahl 78 (Bushidos Geburtsjahr).

Überraschung gelungen – Bushido drückt dem VfB die Daumen

Und die Überraschung war durchaus gelungen: Anis Mohamed Youssef Ferchichi, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heißt, bedankte sich am Donnerstag in einem emotionalen Insta-Post bei den Kickern – und nutzte gleich die Gelegenheit, dem VfB zur Champions-League-Qualifikation zu gratulieren, die durch den Dortmund-Sieg gegen PSG am Mittwochabend in trockenen Tüchern war, und dem Team von Sebastian Hoeneß die Daumen zu drücken.

In einem Reel veröffentlichte Bushido dann auch noch ein Foto von sich und Maxi Mittelstädt, auf dem sie beide Trikots präsentieren, mit dem Kommentar „Danke mein Bester und viel Erfolg“. Es scheint also, dass der VfB Stuttgart an diesem Abend einen weiteren prominenten Fan hinzugewinnen konnte.