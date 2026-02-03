Behördengänge nur noch mit Termin: „Schnellere Dienstleistungen“ – Im Esslinger Bürgeramt wurde umgebaut
1
Wer im Esslinger Behördenzentrum etwas zu erledigen hat, muss für alle Dienstleistungen einen Termin buchen. Foto: Roberto Bulgrin

Das Bürgeramt Esslingen ist wieder zurück im Behördenzentrum. Gut ein halbes Jahr wurde dort umgebaut. Was ist nun anders?

Auf den ersten Blick sieht es im Esslinger Bürgeramt nach dem Umbau nicht viel anders aus. Frisch gestrichen wurde, es gibt eine schallschluckende Decke und im Eingangsbereich einen neuen Spender für Gelbe Säcke. Dennoch hat sich einiges verändert. Denn im Behördenzentrum in der Beblinger Straße wird nun das sogenannte Drei-Zonen-Prinzip umgesetzt. Es zeichnet sich durch eine klarere Trennung in öffentliche Flächen wie Wartebereiche, halböffentliche Schnittflächen wie Schalterbereiche sowie nicht-öffentliche Flächen wie das Backoffice aus.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.