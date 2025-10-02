Behörde Kreis Esslingen: Führerscheinstelle hat ihren Sitz jetzt nur noch in Plochingen

Führerscheinstelle hat ihren Sitz jetzt nur noch in Plochingen

1 Wer einen Führerschein braucht, muss künftig – mindestens einmal – nach Plochingen. Foto: dpa

Das Landratsamt im Kreis Esslingen verweist darauf, dass viele Anträge an die Führerscheinstelle digital gestellt werden können. Ein persönlicher Besuch kann dennoch erforderlich sein.











Ab sofort ist die Führerscheinstelle des Landkreises Esslingen, wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamts heißt, nur noch zentral am Standort Plochingen zu finden. Dabei ist die Lage der Behörde im Ortsteil Stumpenhof (Am Aussichtsturm 7) aus Perspektive vieler Besucherinnen und Besucher eher dezentral gelegen.

Dies scheint dem Landratsamt durchaus bewusst zu sein, wird doch in der Bekanntmachung sogleich darauf verweisen, „dass nahezu alle Führerscheinanträge digital gestellt und bezahlt werden können“. Auch der Antrag zum Pflichtumtausch des Führerscheins sei digital verfügbar, heißt es weiter. Ebenso können Verlängerungen, Umschreibungen, Erweiterungen, ein Umtausch oder das Begleitete Fahren ab 17 Jahren und ähnliches online beantragt werden.

Abholung muss persönlich erfolgen

Der Standort des Landratsamtes in Plochingen liegt auf dem Berg im Ortsteil Stumpenhof. Foto: Herbert Rudel

Allerdings räumt die Behörde auf Nachfrage ein: „Auch wenn viele Vorgänge online beantragt werden können, so ist nach wie vor eine persönliche Abholung des Führerscheins nötig.“ Aufgrund des rechtlichen Rahmens müsse der Bürger oder die Bürgerin also mindestens einmal – entweder bei Antragsstellung oder bei Abholung – persönlich bei der Führerscheinstelle erscheinen.

Abholung nur in Plochingen – Ausnahme für Pflichtumtausch

Dabei können Führerscheine an den bisherigen Außenstellen „generell nicht weiterhin abgeholt werden“, teilt das Landratsamt mit. Einzige Ausnahme: „Die Führerscheine zum Pflichtumtausch dürfen nach Erhalt eines Schreibens (mit Abholort) an der entsprechenden Außenstelle abgeholt werden.“

In Plochingen wiederum ist seit dem 1. Juni 2025 eine vorherige Terminvereinbarung notwendig. Ein spontanes Vorbeikommen ist nicht mehr möglich, wie auf Nachfrage bestätigt wird. Vereinbaren lässt sich ein Termin – ebenfalls online – unter www.landkreis-esslingen.de/fuehrerschein vorab auf der Webseite des Landkreises.