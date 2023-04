1 In Stuttgart kam es zu Verspätungen und Ausfällen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

In Stuttgart sorgt eine defekte S-Bahn für Behinderungen. Betroffen ist die Stammstrecke in der Innenstadt.















Eine defekte S-Bahn hat am Dienstag für Behinderungen in Stuttgart gesorgt. Betroffen war laut Deutscher Bahn die Stammstrecke in der Innenstadt. Am frühen Mittag kam es zu Ausfällen und Umleitungen im S-Bahn-Verkehr.

Ein Fahrzeug war zwischen Stuttgart-Nord und Stuttgart-Hauptbahnhof ohne Strom zum Stillstand gekommen. Das defekte Fahrzeug wurde aus dem Tunnel gezogen.

Wegen der Prüfung der Oberleitung im Hauptbahnhof komme es am Dienstagnachmittag weiterhin zu Gleissperrungen und Ausfällen besonders im Innenstadtbereich, teilte die Bahn mit.