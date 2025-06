Behinderungen auf B 27: Asphaltarbeiten auf der Bundesstraße

1 Auf der B 27 wird der Asphalt erneuert. Foto: picture alliance/dpa

Auf der B 27 wird vom 23. Juni an der Straßenbelag ausgebessert. Die Pendler, auch aus dem Landkreis Esslingen, müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.











Pendler aus dem Kreis Esslingen, die beispielsweise von den Fildern in Richtung Stuttgart möchten, müssen sich von Montag, 23. Juni, 20 Uhr bis Freitag, 4. Juli, 6 Uhr auf der B 27 zwischen dem Echterdinger Ei und der Anschlussstelle Stuttgart-Fasanenhof auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

In diesem Bereich, zwischen der Autobahn 8 und der Landeshauptstadt werden auf der Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen mehreren Schadstellen im Belag ausgebessert. Um die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten in einzelnen Nachtbaustellen abgewickelt. Für die Vor- und Nacharbeiten werden allerdings abschnittsweise einzelne Fahrstreifen gesperrt.

Gearbeitet wird hauptsächlich nachts

Für die eigentliche Sanierung des Straßenbelags wird die B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart am Mittwoch, 25. Juni, von 20 Uhr an bis Donnerstag, 26. Juni, gegen 6 Uhr voll gesperrt. Die Auffahrtsrampe der Anschlussstelle Fasanenhof in Richtung Tübingen ist am Dienstag, 1. Juli, von 20 Uhr bis Mittwoch, 2. Juli, 6 Uhr komplett dicht. Eine örtliche Umleitung wird in beiden Fällen eingerichtet.

Das Straßenbauamt der Landkreise Esslingen und Göppingen bittet bereits vorab alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen während der Bauzeit.